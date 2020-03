Xiaomi chwali się sprzedaniem ponad 110 mln smartfonów Redmi Note

Xiaomi wypuszcza na rynek smartfony z serii Redmi Note od 2014 roku. Dzisiaj świętuje kolejny kamień milowy w rozwoju marki.

Pierwszy Xiaomi Redmi Note zadebiutował sześć lat temu, co w świecie smartfonów jest całą epoką (najnowszym systemem Android był wówczas Lollipop). Dwa dni temu poznaliśmy oficjalnie Redmi Note 9 Pro i Pro Max, co przeciętnie daje nam ponad jedną nową rodzinę Redmi Note z linii na rok. W chwili obecnej znalazły one 110 milionów nabywców na całym świecie - co jest bardzo dobrym rezultatem. Redmi to marka zależna od Xiaomi, jak jednak podał niedawno producent, ma ona większy udział w departamencie rozwoju, niż Xiaomi. Nowo zaprezentowane modele to mocne urządzenia, dzięki którym sprzedaż może jeszcze bardziej podskoczyć - ale to oczywiście sprawa przyszłości.

Producent przedstawił także kilka kamieni milowych w historii tej marki. Redmi Note 4 było najlepiej sprzedającym się smartfonem w Indiach przez trzy kwartały 2017 roku, a w 2018 roku jego następca, Redmi Note 5 najpopularniejszym telefonem w tym kraju. W 2019 korona przeszła w ręce Redmi Note 7. Xiaomi widzi źródło sukcesu w tym, że był to pierwszy smartfon 48 Mpix w niskiej cenie. Są duże szanse, że Redmi będzie rządzić na hinduskim rynku także w 2020 roku.

Źródło: Xiaomi