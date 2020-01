Xiaomi czwartą marką smartfonową Europy

Xiaomi rządzi w Indiach, a w Europie wskoczyło na czwarte miejsce popularności wśród producentów smartfonów.

Szef Xiaomi International, Shou Zi Chew, ogłosił oficjalnie, że w minionym roku firma zwiększyła swoje udziały na rynku aż o 90% i tylko w trzech pierwszych kwartałach 2019 uzyskała 10 miliardów dolarów dochodu. Połowa z tego płynie wyłącznie z rynku chińskiego, reszta - z pozostałych części globu. W chwili obecnej ma 17% europejskiego rynku, co czyni z niej czwartą markę pod względem popularności w naszym rejonie świata. Pierwsze miejsce zajmuje Samsung, wyprzedzający Huawei oraz Apple. A jeśli chodzi o wearables, a zwłaszcza smartbandy, zajmuje drugie miejsce w Europie, zaraz za Fitbit, a przed Apple.

To bardzo dobre informacje dla chińskiego producenta, który w tym roku planuje dużą ekspansję na świat. W trzecim kwartale 2019 roku marka była obecna w ponad 90 krajach, a na ten rok w samych Chinach zaplanowany jest debiut aż dziesięciu smartfonów 5G - część z nich ma być przeznaczona do sprzedaży globalnej, jak wyczekiwany flagowiec Xiaomi Mi 10. Jednak oprócz smartfonów i wearables producent ma gamę produktów przeznaczonych wyłącznie na krajowy rynek - jak skutery. Biorąc pod uwagę to wszystko, można się spodziewać, że Xiaomi tylko będzie rosło w siłę.