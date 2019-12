Xiaomi dominuje na rynku wearables

Rynek wearables zanotował w III kwartale wzrost o 65%. Jego niekwestionowanym liderem jest Xiaomi.

W trzecim kwartale bieżącego roku to właśnie Xiaomi dostarczyło na rynek 12,2 miliona urządzeń wearables, co przekłada się na 27% udziału w tym rynku. Jak podaje firma analityczna Canalys, dzięki której mamy te dane, sukces chiński producent zawdzięcza agresywnej ekspansji oraz dobrej jakości swoich wyrobów. Znacznie wyprzedził Apple, które ma 15% udziału w rynku - z czego 60% zawdzięcza linii Apple Watch 5. Miejsce trzecie to Huawei. W trzecim kwartale 2019 roku wprowadziło na rynek 5,9 miliona urządzeń, a w Chinach ich sprzedaż podskoczyła o imponujące 243%! Na czwartym miejscu uplasował się Fitbit z 8-procentowym udziałem. Kolejne miejsce to Samsung (6%), którego sprzedaż napędza przede wszystkim Galaxy Fit.

Ciekawie prezentuje się wzrost zainteresowania wearables na świecie. W rejonie południowo-wschodniej Azji (bez Chin) sprzedaż tych urządzeń podskoczyła - w porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku - aż o 143%. W samych Chinach odnotowano skok o 60%, w Europie i krajach Bliskiego Wschodu - o 64%. Najwolniej zainteresowanie tym sprzętem wzrasta w obu Amerykach - 43%. Największe powody do zadowolenia ma oczywiście Xiaomi - sprzedaż urządzeń tego producenta zwiększyła się aż o 32%.

Źródło: Canalys