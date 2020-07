Xiaomi i Qualcomm projektują specjane GPU do Mi 10 Pro Plus

Chińczycy i amerykanie łączą siły. Rezultatem ma być nnajwydajniejszy smartfon na rynku.

Xiaomi i Qualcomm połączyli siły, aby zbudować zmodyfikowany system sterowania układem graficznym do smartfonów. Obecnie na rynku znajduje się już kilka konstrukcji przeznaczonych dla graczy, ale nie doczekaliśmy się jeszcze procesora, które projektowany byłby we współpracy z producentem smartfona. Zmieni się to wraz z premierą Xiaomi Mi 10 Pro Plus.

Xiaomi Mi 10 Pro

Okazuje się, że Xiaomi i Qualcomm pracują nad specjalnym oprogramowaniem poprawiającym wydajność procesora i grafiki. Mowa o programie na wzór GPU Turbo znanego z urządzeń Huawei.

Zgodnie z ostatnim Tweetem Ice Universe Xiaomi połączyło siłę z producentem procesorów i układów graficznych Qualcomm w celu opracowania dedykowanego trybu GPU Turbo. Ma to być unikalna funkcja, która pojawi się po raz pierwszy w topowym smartfonie Xiaomi Mi 10 Pro Plus. Rozwiązanie zostanie opracowane wspólnie przez inżynierów Xiaomi i Qualcomm, co ma być jego cechą charakterystyczną. Dotychczas tego typu wspomagacze projektowane były bez udziału producenta procesora.

Nowe oprogramowanie ma pozwolić zwiększyc wydajność procesora i karty graficznej w grach oraz podczas maksymalnego obciążenia. GPU Turbo ma pozwolić na zmianę ustawień graficznych takich, jak Anti-Aliasing, filtracja anizotropowa czy filtracja tekstur. Możliwe będzie także swobodne dostosowywania częstotliwości taktowania procesora do własnych potrzeb.

Super Leak:Xiaomi Mi10 Pro+ has a unique feature: Game Turbo, a mode developed by Xiaomi and Qualcomm's GPU team, which is unprecedented. You can use it to adjust GPU parameters and modes, including GPU frequency adjustment and so on. pic.twitter.com/Tu609T7Dy9 — Ice universe (@UniverseIce) July 30, 2020

Nad podobnym rozwiązaniem zdaje się pracować Samsung, który zamierza wyposażyć topowe modele Galaxy S21 w układ graficzny od AMD.

Źródło: gizmochina.com