Xiaomi i Realme powinny uważać, bo Infinix jest w drodze po ich koronę

Technologie szybkiego ładowania to jedno z pól największej rywalizacji między firmami produkującymi smartfony. Infinix dzięki nowej technologii ma ochotę na zdobycie pierwszego miejsca na podium.

Szybkie ładowanie jest obecnie jedną z najwygodniejszych i najbardziej pożądanych funkcji w nowoczesnych smartfonach. Praktycznie każdemu zdarzyła się sytuacja, kiedy mieliśmy tylko kilka minut do wyjścia na ważną okazję, aby tylko zorientować się, że nasz telefon jest nienaładowany. Dzięki szybkiemu ładowaniu taki problem znika, gdyż na napełnienie baterii wystarczy te pozostałe kilka minut.

Co prawda niektórzy producenci - na przykład Samsung - nie widzą tej technologii jako priorytetowej i cały czas stosują wolne ładowanie 25 W. Jednak inne firmy, na czele z realme i Xiaomi, biorą sprawę na poważnie i starają się wyposażyć swoje telefony w jak najlepsze rozwiązania z szybkim ładowaniem. Do tego grona należy też Infinix.

Zobacz również:

Producent, który dopiero niedawno zaczął swoją przygodę ze sprzedażą na polskim rynku może już teraz pochwalić się imponującymi konstrukcjami. W 2021 roku wprowadził on na rynek technologię 160 W FastCharge, a już rok później mógł tez się pochwalić 180 W Thunder Charge. Dzięki nowemu rozwiązaniu idzie on jeszcze o krok dalej i prezentuje 260 W All-Round FastCharge wraz z 110 W Wireless All-Round Fastcharge.

Aktualnie najszybszym dostępnym standardem ładowania jest rozwiązanie realme, które w swoim realme GT3 oferuje prędkości ładowania do 240 W. Na drugim miejscu jest Xiaomi, które w swoim Redmi Note 12 Discovery Edition ma możliwość ładowania z mocą do 210 W. Co ciekawe, Xiaomi zaprezentowało ostatnio też swój najnowszy patent, dzięki któremu prędkość ładowania może wynieść aż do 300 W. Nie wiemy jednak, kiedy to rozwiązanie ma wejść do sprzedaży. Widać więc, że nowa technologia szybkiego ładowania od firmy Infinix może już niedługo być najszybszym standardem na rynku!

Najnowsze rozwiązanie Infinixa sprawia, że ładowanie baterii o pojemności 4400 mAh trwa jedynie 7,5 minuty. Co więcej, dzięki zastosowaniu aż 140 mechanizmów ochronnych i ponad 20 czujników temperatury, ładowanie jest nie tylko szybkie, ale też bezpieczne - zarówno dla użytkowników, jak i dla telefonu. Wydajność ładowania wynosi aż 98,5%, a bateria zachowuje ponad 90 % oryginalnej wydajności aż po 1000 cyklach ładowania.

Z kolei specjalna ładowarka, która umożliwia ładowanie z taką mocą, wykorzystuje architekturę obwodów PFC+AFB z potrójnego materiału GaN. Dzięki temu jest nie tylko zdolna do zaopatrzenia telefonu w ogromną moc, ale też ma niewielkie rozmiary i dzięki kompatybilności z innymi standardami ładowania można jej używać także do ładowania innych urządzeń.

Jeśli zaś chodzi o ładowanie bezprzewodowe, Infinix wprowadza nowy standard 110 W All-Round FastCharge. Dzięki zastosowaniu mniejszych niż zazwyczaj cewek firma była w stanie zmniejszyć ich opór i ograniczyć wzrost temperatury, a także zwiększyć wydajność ładowania bezprzewodowego. Co więcej, technologia ta umożliwia też ładowanie telefonu zarówno w pionie, jak i w poziomie, a nawet ładowanie zwrotne innych urządzeń.

Nowe technologie ładowania od Infinix mają zadebiutować jeszcze w tym roku w nowych smartfonach z serii Note. O poprzednim przedstawicielu tej serii, Infinix Note 12, możecie więcej przeczytać tutaj. Na pewno będzie to ciekawa premiera, gdyż Infinix swoimi technologiami ładowania szybko dogania najmocniejszych graczy!