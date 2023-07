Xiaomi już niedługo wjedzie na kolejny rynek. Samochód od chińskiego giganta jest już na ostatniej prostej

Xiaomi przygotowuje się, żeby podbić kolejny segment rynku. Tym razem padło na motoryzację.

Xiaomi przez zaledwie kilka lat z małego twórcy nakładki na system Android stał się ogromnym producentem elektroniki wszelakiej - nie tylko telefonów, ale wielu innych elementów potrzebnych do stworzenia tzw. Smart Home. Wygląda jednak na to, że ambicje Xiaomi nie kończą się na elektronice domowej i firma już niedługo chce wypełnić również garaże swoich klientów.

O nadchodzącym samochodzie od Xiaomi pisaliśmy już w tym artykule, jednak wszystko wskazuje na to, że oczekiwany pojazd na rynku pojawi się zaskakująco prędko. Portal CNMO dotarł do wewnętrznych komunikacji jednego z głównych producentów części do nadchodzącego samochodu Xiaomi. Według najnowszych informacji, jeśli proces produkcyjny będzie przebiegał tak szybko, jak dotychczas, pierwsze egzemplarze zainteresowane osoby będą mgły kupić już na początku 2024 roku - czyli zaledwie za pół roku.

Zobacz również:

Potwierdza to także późniejsza wypowiedź Wanga Hua, czyli dyrektora ds. PR Xiaomi, który potwierdził niedawno, że produkcja samochodu firmy jest już na zaawansowanym poziomie i przebiega lepiej, niż wcześniej oczekiwano. Wiadomo także, że chiński gigant planuje jeszcze przeprowadzić w tym roku letnie oraz zimowe testy prototypów. Jeśli zostaną one zdane pomyślnie, możemy na początku przyszłego roku spodziewać się rozpoczęcia sprzedaży.

Niestety nie wiemy jeszcze, ile ma kosztować nadchodzący samochód firmy. Jakiś czas temu internet obiegły plotki, jakoby jego bazowa konfiguracja zaczynała się od 20500 USD, jednak zostało to szybko zdementowane przez biuro prasowe Xiaomi. Możemy jednak się spodziewać, że samochód będzie raczej z niższej półki cenowej - w końcu Xiaomi znane jest ze swojego świetnego stosunku jakości do ceny. Oczywiście na początku auto bezie sprzedawane jedynie w Chinach i trafi na inne rynki tylko po sukcesie sprzedażowym na domowym gruncie - jeśli w ogóle.