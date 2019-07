Xiaomi może zaprezentować Mi A3 z Android One już w przyszłym tygodniu

Xiaomi MI A3 i Mi A3 Lite to smartfony należące do programu Android One. Są to jedyne urządzenia chińskiego giganta, które nie posiadają autorskiej nakładki MIUI. Przewiduje się, że mogą być zaprezentowane już za tydzień.

Spis treści

Można kochać lub nienawidzieć MIUI, ale niestandardowa nakładka graficzna od Xiaomi to bardzo dobre oprogramowanie. Chiński gigant poświęcił znaczne nakłady czasu i pieniędzy, aby zaprojektować własny interfejs, który znacznie różni się od klasycznego Androida. Nie bez powodu Xiaomi nazywane jest drugim Apple lub Apple w świecie Androida. Stwierdzenia te nie odnoszą się jedynie do tego, że Xiaomi czasami kopiuje design produktów z Cupertino i dołącza do zestawu białe akcesoria. Chiński producent posiada również bardzo zaawansowaną i rozbudowaną nakładkę graficzną, która jest bardzo ładna, funkcjonalna i co najważniejsze prosta. Powoduje to, że wielu użytkowników Xiaomi pozostaje wiernych marce i podczas zmiany urządzenia wybiera nowsze modele. Nie bez znaczenia ma też cena - urządzenia z chin są często tańsze od odpowiedników z Korei oraz Stanów Zjednoczonych.

Pomimo tego, że uwielbiamy nakładkę MIUI część konsumentów docenia zalety czystego Androida, który jest gwarancją szybszych aktualizacji (zabezpieczeń i rozwojowych) oraz działa szybciej, ponieważ nie jest tak przeładowany funkcjami. Zaawansowani użytkownicy mogą dopasować czystego Androida do swoich potrzeb, a MIUI to bardzo głęboka modyfikacja systemu, która nie pozwala wykonać niektórych czynności. Dodatkowo Xiaomi przykłada wagę do aktualizacji nakładki, a nie systemu operacyjnego. W konsekwencji takich działań nawet starsze smartfony z niskiej półki takie, jak np. Redmi 4x lub bardzo popularny swego czasu Redmi Note 4 pracują pod kontrolą MIUI 10, ale nie oznacza to, że posiadają zainstalowanego Androida 9.0 Pie. Przykładowo Redmi 4x nadal pracuje na wersji 7.1.2 Nougat z kwietnia 2017 roku.

Xiaomi dostrzegło, że niektórzy użytkownicy nie chcą kupować urządzenia z nakładką MIUI i w 2017 roku stworzyło nową serię urządzeń - Mi A. Wszystkie modele z literką A w nazwie przynależą do programu Android One i pracują pod kontrolą praktycznie niezmodyfikowanego systemu Android. Najstarszy model - Mi A1 zadebiutował prawie dwa lata temu z systemem Android 7.1.2 Nougat, a obecnie można na nim zainstalować najnowszego Androida 9.0 Pie.

Rok później - w 2018 roku zaprezentowano dwa nowe urządzenia - Xiaomi Mi A2 i testowany przez nas jakiś czas temu Xiaomi Mi A2 Lite. Podstawowy model A2 to typowy średniak z 6 calowym (dokładnie 5,99) ekranem i procesorem Snapdragon 660, który do pomocy ma 4 GB lub 6 GB pamięci operacyjnej i 32 GB lub 64 GB wbudowanej pamięci masowej. Model Lite to jak nietrudno się domyśleć zubożała wersja A2. Tańsze urządzenie wyposażono w nieco starszy i mniej wydajny układ Snapdragon 625 i mniejszy ekran. Co ciekawe w modelu Lite Xiaomi zastosowało port microUSB zamiast USB Typu C.

Ostatnimi czasy dowiedzieliśmy się, że Xiaomi organizuje imprezę prasową w Madrycie 17 lipca i choć nie wiadomo dokładnie, jakie urządzenia zostaną zaprezentowane nietrudno domyśleć się, że prawdopodobnie będą to modele z serii A. Jesteśmy niemalże rok po premierze Mi A2 i Mi A2 Lite.

Dodajmy do tego fakt, że w sieci pojawiają się pogłoski dotyczące kolejnej iteracji, co powoduje, że mamy nadzieję, że Mi A3 zostanie wprowadzony na rynek globalnie w przyszłym tygodniu.

Co nowego w Xiaomi Mi A3?

Xiaomi Mi A2 i Mi A2 Lite są podobne tylko z nazwy. Łączy je także zainstalowane oprogramowanie, ale pod względem wyglądu znacznie się od siebie różnią. Tańszy Mi A2 Lite posiada duże wycięcie w ekranie, które wygląda bardzo nieatrakcyjnie, a Xiaomi Mi A2 również odstaje od dzisiejszej średnio półkowej konkurencji. Oba urządzenia posiadają ekrany o proporcjach 18:9 podczas, gdy nowe urządzenia oferują jeszcze bardziej panoramiczne wyświetlacze. Do ich budowy użyto aluminium oraz szkło. W tańszym modelu znajdziemy również plastik i złącze słuchawkowe Jack.

W kwestii designu Mi A3 i Mi A3 Lite spodziewamy się, że Xiaomi zastosuje ekran z wycięciem w kształcie kropli wody, który podobnie, jak w Mi 9 SE będzie zajmował większą część przedniego panelu. Oczekuje się również holograficznego tyłu, który obecnie jest modnym dodatkiem.

Jeżeli dokładnie przyjrzymy się Xiaomi Mi A1, Mi A2 oraz Mi A2 Lite szybko zauważymy, że nie są to zupełnie nowe urządzenia. Chiński producent nie zaprojektował na nowo tych urządzeń tylko skorzystał z istniejących już smartfonów pracujących pod kontrolą MIUI. Dzięki temu Mi A2 jest niczym innym, jak Mi 6X z Android One, a Mi A2 Lite to odpowiednik Redmi 6 Pro. W internecie krążą informacje, że Xiaomi Mi 3 może być zmodyfikowaną wersją zaprezentowanego w czerwcu modelu Mi CC9e.

Xiaomi Mi CC9e to typowy średnia z procesorem Qualcomm Snapdragon 655, dużym wyświetlaczem o przekątnej 6,08 cala wykonanym w technologii AMOLED (do tej pory smartfony Mi A korzystały z ekranów IPS LCD) o rozdzielczości HD+, co jest krokiem wstecz względem ekranu Full HD+ znanego z Mi A2.

Nie zabraknie kilku konfiguracji do wyboru. Xiaomi prawdopodobnie zaoferuje nam wersje z 4 GB/6 GB RAM i 64 GB/128 GB wbudowanej pamięci masowej. Bateria ma pojemność 4030 mAh. Ciekawie wygląda kwestia aparatów - Mi CC9e posiada 32 MP kamerkę do selfie oraz trzyobiektywowy zestaw aparatów z tyłu. Główny obiektyw ma zaoferować 48 MP.

Potwierdzeniem tego, że nowy Xiaomi Mi A3 będzie w rzeczywistości modelem Mi CC9e z Android One wydaje się być certyfikacja FCC, która zakłada że nowy model M1906F9SH będzie posiadał branding Android One na pleckach oraz 48 MP aparat wspierany przez AI. Na tylnej obudowie, której projekt można znaleźć w FCC brakuje czytnika linii papilarnych, co może wskazywać, że zostanie on umieszczony w ekranie podobnie, jak w Xiaomi Mi 9 SE.

Z drugiej strony Mishaal Rahman, który już wcześniej przekazywał rzetelne informacje o kolejnych modelach Xiaomi uważa, że nowe modele o kryptonimach Bamboo_sprout i Cosmos_sprout mają posiadać procesor Qualcomm Snapdragon 710 lub 712. Drugi z układów zastosowano właśnie w Mi 9 SE.

Ile będzie kosztował Xiaomi Mi A3?

Xiaomi zazwyczaj stara się utrzymać taką samą cenę dla nowych modeli. Spodziewamy się, że Xiaomi Mi A3 będzie kosztował tyle samo co poprzednik - Mi A2.

Model Mi A2 w wersji z 4 GB pamięci operacyjnej i 32 GB wbudowanej pamięci masowej został wyceniony na około 250 euro. W Polsce jego cena wynosiła 1199 zł. Wersja z dwukrotnie większą ilością wbudowanej pamięci masowej kosztowała 100 zł więcej. Mi A2 Lite został wyceniony na 899 zł (3 GB RAM + 32 GB wbudowanej pamięci masowej). Lepsza konfiguracja z 4 GB RAM'u oraz 64 GB wbudowanej pamięci masowej kosztowała 1049 zł.

Czym jest Android One?

Pojęcie Android One zostało po raz pierwszy wprowadzone w 2014 roku. Był to projekt skierowany głównie dla nowych użytkowników Androida oraz osób, które pragną zakupić tani sprawnie działający smartfon. Android One zakłada, że urządzenie pracuje pod kontrolą praktycznie niezmodyfikowanej wersji Androida podobnej do systemu znanego z Pixel'i, a użytkownik otrzymuje gwarancje terminowych i długotrwałych aktualizacji. Co ciekawe użytkownikom na tyle spodobała się ta idea, że na rynku można znaleźć nawet flagowe urządzenie z systemem Android One np. Nokia 8 Sirocco.

Źródło: techadvisor

W istocie oprogramowanie Android One pozbawione jest wszelkiego rodzaju bloatware'u - zbędnego oprogramowania preinstalowanego przez producenta sprzętu lub operatora sieci komórkowej. Dzięki czystej wersji oprogramowania tańsze urządzenia pracują zauważalnie szybciej, a użytkownik może zainstalować i skonfigurować dodatkowo niezbędne dla niego oprogramowanie według własnych potrzeb.

Najważniejszą cechą Android One są jednak aktualizacje. Wiele tanich smartfonów z Androidem praktycznie nie otrzymuje aktualizacji. Dostępność nowych wersji systemu operacyjnego jest dużym problemem, który nie dotyczy smartfonów z Android One. Smartfony należące do programu zawsze znajdują się na początku listy urządzeń, które otrzymają najnowsze oprogramowanie. Przykładem może być wspominane już przez nas Xiaomi Mi A1, które zadebiutowało z Androidem 7.1.2 Nougat, a obecnie już od dłuższego czasu pracuje pod kontrolą Androida 9.0 Pie.