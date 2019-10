Xiaomi na siódmym miejscu listy Fortune

W zestawieniu prestiżowego pisma Fortune, Xiaomi znalazło się na siódmej pozycji wśród firm z największym potencjałem rozwojowym.

Ranking Fortune powstał we współpracy z firmą konsultingową BCG i nosi nazwę Future 50 list. Zebrano w nim firmy, które mają największy potencjał rozwojowy, czyli takie, jakie w najbliższych latach będą mieć wpływ na świat - i oczywiście coraz więcej zarabiać. Warto zauważyć, że Xiaomi jest jedynym producentem smartfonów w tym zestawieniu. Firma wypuściła na rynek pierwszy telefon w 2011 roku, a od tego czasu notuje bezustanny wzrost. W tym momencie zatrudnia ok 17 tysięcy pracowników, jej przychód wyniósł 27,9 miliardów dolarów, z czego 1,6 miliarda to czysty zysk.

Niemal połowa firm na liście Future 50 list związana jest z sektorem telekomunikacyjnym. Najbliższy Xiaomi branżowo jest Alphabet, czyli Google ze smartfonami Pixel, który został sklasyfikowany na 18. pozycji. A pierwsza dziesiątka prezentuje się następująco:

Workday Square ServiceNow Contemporary Amperex Technology Spotify Atlassian Xiaomi Ctrip.com Salesforce Vertex Pharmaceuticals

Ze znanych marek warto zauważyć firmy Nvidia (pozycja 26) oraz Tesla (numer 48). Z cała listą można zapoznać się na tej stronie - każda ma swój opis, uzasadniający takie, a nie inne miejsce w zestawieniu.