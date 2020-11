Xiaomi nas nie oszczędza - Mi 11 Pro z jedynym takim ekranem na rynku

Zagięte ekrany AMOLED były prawdziwą rewolucją w 2014 roku. To właśnie wtedy po raz pierwszy Samsung zaprezentował Galaxy Note Edge z zakrzywionym panelem AMOLED, który mógł służyć jako zegarek nocy. Od tamtej pory na rynku pojawiło się wiele nowych modeli z tego typu wyświetlaczami, ale stopniowo od 2019 producenci odchodzą od tego rozwiązania. Mocno zagięte wyświetlacze mają problemy z ulotami światła na krawędziach (Mate 40 Pro) oraz odbijaniem się refleksów świetlnych na krawędzi załamania szkła.

W czasach, gdy Samsung i Apple wprowadzają smartfony z całkowicie płaskimi ekranami, Xiaomi idzie w zupełnie przeciwną stronę. Nadchodzący Mi 11 Pro zaoferuje nowy ekran Quad-Curve Display. Jak sama nazwa wskazuje wyświetlacz charakteryzować się będzie zagięciem na każdej z krawędzi. Dotychczas zakrzywione ekrany zachodziły na ramkę jedynie na dłuższych bokach.

Xiaomi Mi 11 Pro to feature 50MP Main Camera, 16MP Ultra-Wide + 12MP Telephoto Camera. It is Coming with Quad-Curve Display.. EXCITED!



/Digital Chat Station pic.twitter.com/Ic93sqnZ6W