Xiaomi naśmiewa się z Apple i iPhone 12. Chodzi o brak ładowarki

Chiński gigant opublikował nowe wideo, w którym naśmiewa się z Apple. Chodzi o ograniczenie zestaw sprzedażowego wszystkich modeli iPhone'a.

Wczoraj wieczorem dowiedzieliśmy się, że iPhone 12 dostarczany będzie jedynie z przewodowem USB Typu C do Lightning. Zabrakło ładowarki oraz słuchawek EarPods. Jakby tego było mało Apple poinformowało, że od 14 października 2020 roku wszystkie sprzedawane aktualnie modele iPhone'a dostarczane będą jedynie z kablem do ładowania.

Szybka ładowarka iPhone'a 11 Pro

Gigant z Cupertino motywuje swoja decyzję względami ochrony środowiska, ale fani na całym świecie uważają, że to jedynie pretekst do dodatkowego zarabiania na akcesoriach.

Xiaomi niedługo po prezentacji opublikowało nowy filmik. Producent naśmiewa się z Apple, a jednocześnie przypomina fanom, że po zakupie modeli z rodziny Mi 10T otrzymają pełen zestaw sprzedażowy z szybką ładowarką.

Całość została podpisana komentarzem "Don’t worry, we didn’t leave anything out of the box with the Mi10TPro”, co oznacza "Nie martw się, nie usunęliśmy niczego z pudełka Mi10TPro." Post został opublikowany na Twitterze za pośrednictwem oficjalnego konta @Xiaomi.

Don't worry, we didn't leave anything out of the box with the #Mi10TPro. pic.twitter.com/ToqIjfVEQX — Xiaomi (@Xiaomi) October 14, 2020

W chwili obecnej sytuacja może śmieszyć użytkowników sprzętu od Xiaomi, ale z doświadczenia wiemy, że często po kilku latach podobne filmiki są "odkopywane" w momencie, gdy dana firma decyduje się na podobny ruch. Możliwe, że Xiaomi również kiedyś zrezygnuje ze stosowania ładowarek. Czy wtedy również będzie im do śmiechu? Tego dowiemy się w nie najbliższej przyszłości.

Tymczasem sprawdź, ile kosztuje Xiaomi Mi 10.

Źródło: gizchina.com