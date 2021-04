Xiaomi - nowy system operacyjny w Oclean X Pro Elite pokazuje, czym są inteligentne szczoteczki elektryczne

Olean od Xiaomi pokazuje, jak istotny w szczoteczkach elektrycznych jest system operacyjny. Najnowszy produkt marki jest tego najlepszym przykładem.

Spis treści

Wszelkiego rodzaju szczoteczki elektryczne czy soniczne z każdym rokiem zyskują na popularności. Nic jednak dziwnego, ponieważ są one nieporównywalnie lepszym narzędziem do dbania o higienę jamy ustnej niż zwykłe, manualne szczoteczki do zębów. Co ciekawe, urządzenia tego typu okazały się wdzięcznym materiałem do wprowadzenia innowacji technologicznych udowadniając, że nawet z pozoru tak prozaiczne narzędzie codziennego użytku może cechować się inteligencją i nowoczesnością. Najlepszym tego przykładem jest nowa szczoteczka Oclean X Pro Elite, która właśnie debiutuje na rynku.

Inteligentne szczoteczki w ślepym zaułku

Choć poszczególni producenci szczoteczek elektrycznych prześcigają się we wprowadzaniu kolejnych udogodnień, to wydaje się, iż w ostatnim czasie większość z nich natrafiła na pewną przysłowiową ścianę, w postaci dalszego rozwoju inteligentnych funkcji tych urządzeń. Jest to po części zrozumiałe, ponieważ wprowadzanie inteligentnych elementów w tak niewielkich rozmiarów sprzęcie nastręcza naturalnie licznych trudności.

W efekcie, aby zyskiwać na inteligentnych funkcjach większości elektrycznych szczoteczek oraz z pełni ich potencjału, należy w trakcie użytkowania korzystać z dedykowanych im aplikacji. O ile rozwiązania te są zdecydowanie użyteczne i atrakcyjne, to szczotkowanie zębów w asyście trzymanego w drugiej dłoni smartfona jest nie tylko niewygodne i niekomfortowe, ale też zwyczajnie irytujące. Nie jest to przesadą, ponieważ w poszczególnych modelach, w celu przeprowadzenia dokładnej i bieżącej analizy szczotkowania należy mieć włączony aparat w telefonie i czyścić zęby znajdując się bezpośrednio przed nim. Cóż, nic przyjemnego.

Oclean stawia czoła przeciwnościom

Należąca do Xiaomi marka szczoteczek elektrycznych Olean słynie w branży ze swojej innowacyjności. Nic więc dziwnego, że to właśnie w ramach jej działań zaczęto obecnie wdrażać koncepcję - No OS, no Intelligence! Co ona konkretnie oznacza? To, że z punktu widzenia Oclean elektryczne szczoteczki do zębów muszą mieć dedykowany system operacyjny, aby osiągnąć prawdziwie inteligentne doznania.

Tylko skonstruowanie kompletnego systemu operacyjnego i zrealizowanie bezproblemowego połączenia między funkcjami można nazwać inteligencją urządzenia oraz zapewnić konsumentom lepsze wrażenia. Z kolei większość dostępnych na rynku szczoteczek elektrycznych jedynie łączy ich funkcje, wspomagając je dedykowanym oprogramowaniem na oddzielne urządzenie w postaci smartfona.

W ten właśnie sposób, marka Oclean wytycza nowe trendy w branży szczoteczek elektrycznych.

Nowa szczoteczka Oclean X Pro Elite

Najlepszym przykładem nowej polityki firmy względem szczoteczek elektrycznych oraz ich rozwoju i innowacyjności jest nowy produkt marki, w postaci Oclean X Pro Elite, czyli inaczej „Oclean X Pro Elite Super Smart Electric Toothbrush”, jest naturalnym następcą Oclean X Pro. Nowa generacja szczoteczek została wyposażona w nową wersję systemu Oclean OS i wbudowane algorytmy, umożliwiające inteligentne użytkowanie w każdym miejscu i przy każdym szczotkowaniu.

Warto zaznaczyć, że dzięki ekranowi dotykowemu umieszczonemu na Oclean X Pro Elite, jej użytkownik ma możliwość bezpośredniej komunikacji z urządzeniem, co umożliwia im łatwe i zróżnicowane inteligentne interakcje ze szczoteczką, znacznie zwiększając jakość jej użytkowania.

Oclean X Pro Elite głęboko integruje system operacyjny z kolorowym ekranem, na którym po zakończeniu mycia zębów automatycznie zostaną wyświetlone wyniki szczotkowania. Użytkownik może się z nich dowiedzieć np. o swoim „polu martwym szczotkowania”, czyli jaki obszar został pominięty podczas mycia i dzięki temu od razu nadrobić swoje zaległości. Możemy także bezpośrednio na ekranie ustawić dowolny tryby szczotkowania, a także jego intensywności i czas trwania., dostosowując te parametry do indywidualnych potrzeb.

Co więcej, zastosowany system operacyjny Oclean OS jest niezwykle przyjazny dla użytkownika, czego przykładem może być choćby nowy tryb czułości. Polega on m.in. na inteligentnej analizie nacisku szczoteczki i automatycznej redukcji nadciśnienia w odpowiedzi na jego stopień. Rozwiązanie to pozwala dodatkowo chronić zęby i sprawia, że szczotkowanie jest znacznie wygodniejsze.

Promocja, z której warto skorzystać

Premiera Oclean Xpro Elite miała miejsce 20 marca i jest dostępna m.in. na platformach Aliexpress, Amazon i eBay, gdzie z okazji debiutu tej superinteligentnej szczoteczki elektrycznej, zainteresowani jej nabyciem mogą obecnie skorzystać z niezwykle atrakcyjnej promocji. Trzeba się jednak spieszyć, ponieważ jest ona ograniczona czasowo.

Do 20 kwietnia

Cena Oclean X Pro Elite to 59,99 dolarów. Po zakończeniu promocji cena wróci do standardowej kwoty - 69,99 dolarów, co zresztą jest i tak atrakcyjną ofertą, gdyż podobne produkty innych marek wyceniane są na ponad 100 dolarów.

Do 5 kwietnia

W przypadku pierwszych 100 zamówień, kupujący otrzymają: środek do dezynfekcji szczoteczek do zębów Oclean S1, dwie dodatkowe główki szczoteczki do zębów oraz etui podróżne.

Wszyscy kupujący otrzymają dwie dodatkowe główki szczoteczek do zębów oraz etui podróżne do każdego zamówienia.

Każdego dnia, 5 szczęśliwych kupujących zostanie losowo wybranych do darmowych przesyłek.

Kupujący, których kwota zamówienia przekracza 800 dolarów, otrzymają skuter elektryczny Xiaomi 1S o wartości 379 dolarów.

6 kwietnia - 20 kwietnia