Xiaomi oficjalnie potwierdza: MIUI 13 jeszcze w tym roku!

Założyciel Xiaomi, Lei Jun, rzucił trochę światła na nadchodzące duże wydanie MIUI. MIUI 13 przyniesie wiele zmian, które znacznie poprawią wrażenia użytkownika.

Co ważniejsze, Lei Jun potwierdził, że nowa wersja oprogramowania przybędzie jeszcze przed końcem 2021 roku. Zazwyczaj pierwsza wydana zostałaby wersja chińska, natomiast międzynarodowa odpowiednik pojawiłby się dopiero kilka tygodni później. Tym razem będzie jednak inaczej - globalna wersja MIUI 13 zostanie wydana w tym samym czasie dla każdego kraju.

Lei Jun skorzystał również z okazji, aby podkreślić optymalizację baterii w MIUI 12.5, przyczyniając się do zwiększenia żywotność baterii w Redmi Note 11 Pro. Zgodnie z plotkami, MIUI 13 dostarczy optymalizacje wydajności i baterii wraz z odświeżonym wyglądem UI. I jak zwykle, będzie on dystrybuowany na telefony z systemem Android 11 i Android 12.

Ostatnio informowaliśmy, że Xiaomi udostępniło MIUI 12.5 Enhanced dla Redmi Note 9 w kolejnych krajach. Tym razem oprogramowanie trafiło na smartfony z Indii. To ważna informacja, ponieważ urządzenia te posiadają dostęp do usług Google. Oznacza to, że podobne oprogramowanie powinno wkrótce pojawić się również na smartfonach sprzedanych w naszym kraju.

Najnowsze oprogramowanie układowe otrzymało numer kompilacji V12.5.2.0.RJOINXM. Posiadacze Redmi Note 9 poza MIUI 12.5 Enhanced otrzymują również poprawki zabezpieczeń datowane na 1 października 2021 roku. System operacyjny udostępniany jest jako aktualizacja OTA. W sieci znajdziemy również pełen obraz do instalacji z poziomu recovery urządzenia.