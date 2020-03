Xiaomi ogłasza MIUI 12!

Xiaomi oficjalnie zapowiada kolejną wersję swojej nakładki na urządzenia mobilne.

Po nieco ponad roku od premiery MIUI 11 Xiaomi postanowiło oficjalnie zapowiedzieć kolejną wersję swojej nakładki, która zainstalowana jest na milionach urządzeń. Chińczycy przekazali, że najnowszy system MIUI 12 jest już w drodze, a prezentacja odbędzie się niedługo.

Przed wydaniem nowej nakładki Xiaomi zazwyczaj kończy rozwój poprzedniego wydania. Zgodnie z harmonogramem producenta ten tydzień jest ostatnim tygodniem rozwoju wewnętrznej wersji beta MIUI 11. Może oznaczać to, że wkrótce jego miejsce zastąpi MIUI 12, które wejdzie w fazę rozwoju.

Według chińskich portali technologicznych Xiaomi przygotowuje już specjalną witrynę poświęconą najnowszej wersji nakładki. Raportują oni, że gdy niezgłoszeni do programu beta użytkownicy próbują się do niego zapisać oficjalna strona Xiaomi odpowiada zwrotem "Nie znaleziono, udział w MIUI 12 będzie dobrym wyborem". Zwrot ten może sugerować, że nakładka MIUI 12 jest niemalże gotowa do testów.

Według przypuszczeń Xiaomi jeszcze bardziej dopracowało funkcję globalnego trybu ciemnego. To obecnie jedna z najmodniejszych funkcji w urządzeniach mobilnych.

Z najnowszych przecieków wynika, że następca MIUI 11 może wyjść ze stadium beta już w kwietniu tego roku. Doniesienia te są zgodne z wcześniejszym harmonogramem wprowadzania aktualizacji. Zarówno MIUI 10, jak i MIUI 11 pojawiły się na pierwszych urządzeniach w okolicach maja.

MIUI 12 zaoferuje kilka nowych funkcji. Oto najważniejsze z nich:

Nowy interfejs użytkownika

Globalny tryb ciemny

Wsparcie dla nowej wersji Androida 11

Lepsze wyświetlanie aplikacji na ekranach 16:9

Obsługa aplikacji do klonowania

Obsługa trybu ciemnego dla wszystkich aplikacji systemowych

Tak, jak zawsze, MIUI 12 będzie korzystać z różnych wersji systemu operacyjnego Android. Starsze smartfony otrzymają aktualizacje, która zmieni jedynie nakładkę. Nowsze modele będą mogły liczyć na aktualizacje do Androida 11.

Źródło: gizchina.com