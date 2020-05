Xiaomi patentuje składanego smartfona z obracanym panelem aparatów

Producenci prześcigają się w zaskakiwaniu użytkowników coraz nowymi rozwiązaniami. Xiaomi chce wprowadzić składany smartfon, w którym panel aparatów będzie obracany o 360 stopni.

Patent złożony przez Xiaomi wypatrzony został przez redakcję Let’s Go Digital, której graficy - na podstawie dokumentacji i informacji zamieszczonych przy szkicach koncepcyjnych urządzenia - postanowili stworzyć grafikę podglądową, ukazującą, jak będzie wyglądać to rozwiązanie w praktyce. I trzeba przyznać, że zapowiada się dość ciekawie. Sam smartfon przypomina konstrukcją Moto Razr lub Samsung Galaxy Z Flip, jednak panel z obiektywami - cztery na przedzie, jeden z tyłu - będzie można obracać niezależnie od urządzenia, dzięki czemu można np. wykonać selfie aparatem tylnym.

Z boku widzimy przyciski głośności oraz zasilania.I jak na razie to wszystko, co można powiedzieć na ten temat. Jest to tylko koncepcja, a więc nie ma żadnej pewności, czy taki smartfon kiedykolwiek wejdzie do produkcji. Jednak warto odnotować, że jest to świeży pomysł, na który wcześniej nie wpadł żaden producent - ostatnia nowość w tym aspekcie (czyli aparatów) to wyskakujące obiektywy. Należy także pamiętać o tym, że nie jest to jedyny ciekawy patent Xiaomi - inny, złożony jakiś czas temu, to również aparat pop-up z imponującą liczbą obiektywów - jest ich aż siedem.

Źródło i grafiki: Let’s Go Digital