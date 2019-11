Xiaomi patentuje składany telefon z pięcioma wysuwanymi obiektywami

W sieci pojawił się patent, jaki zgłosił chiński producent. Prezentuje on ciekawe rozwiązanie dotyczące aparatu urządzenia.

Producenci smartfonów ciężko pracują nad tym, aby przyciągnąć do siebie klientów, a jednym ze sposobów na to są atrakcyjne rozwiązania, jakich nie ma konkurencja. Xiaomi, które niedawno wypuściło godny uwagi model Mi CC9 Pro, szykuje się do wejścia na rynek składanych smartfonów, zaś ujawniony dziś patent demonstruje wysuwany aparat z aż pięcioma obiektywami. jest on dwustronny, a więc może posłużyć zarówno do wykonywania zdjęć selfie, jak i zwykłych - w zależności od tego, jak trzymane jest urządzenie.

Zarówno informacja o patencie, jak i powyższa grafika pochodzą z witryny 91Mobiles. Widzimy na niej kolorowe obszary wyświetlacza - być może są tą kąty, pod którymi można zginać ekran, ale to na razie tylko domysły. Cała koncepcja wygląda dość skomplikowanie, więc zapewne i produkcja takiego telefonu nie będzie łatwym zadaniem. Xiaomi postawiło przed sobą trudne zadanie, a czy coś z tego będzie? Jak na razie trudno powiedzieć, ponieważ jest to pierwszy szkic, zaś od niego do realizacji droga daleka. Może być to ciekawa alternatywa dla Galaxy Fold i innych składanych modeli zapowiedzianych na 2020 rok.