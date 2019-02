Xiaomi patentuje smartfon bezramkowy

Najpierw w wyświetlaczach smartfonów były ramki, potem cienkie ramki, obecnie minimalne ramki i dążenie do ich całkowitej eliminacji. Xiaomi opatentowało wyświetlacz całkowicie bezramkowy.

Patent Xiaomi znalazł się w bazie WIPO (World Intellectual Property Office). Został opublikowany 5 lutego 2019 roku i prezentuje smartfon, którego wyświetlacz wypełnia dokładnie cały przód urządzenia, nie pozostawiając miejsca na jakikolwiek notch, nie widać także obiektywu aparatu. Ponadto jest wszystkie krawędzie są zakrzywione. Do patentu dotarła redakcja serwisu Let's Go Digital, a wygląda on w ten sposób:

Jak widać na tyle przewidziano miejsce na dwa obiektywy oraz diodę LED, a na spodzie znajduje wejście USB (zapewne typu C). Czyżby Xiaomi planowało smartfona tylko z tylnym aparatem? W informacji patentowej nie podano ani słowa na temat tego, jak będzie rozwiązany problem przedniego, ale można przypuszczać, że zostanie umieszczony pod wyświetlaczem, tak, jak czytniki linii papilarnych w nadchodzącym Samsung Galaxy S10. Można zastanawiać się, czy nie będzie to rozwiązane tak, jak w Mi Mix 3, gdzie część z aparatem jest wysuwana spod ekranu? Byłoby to prawdopodobne, gdyby nie fakt, że na wniosku patentowym nie ma po prostu miejsca na takie rozwiązanie.

Let's Go Digital przygotowało render, prezentujący, jak może wyglądać gotowe urządzenie.

Póki co mamy patent i wiemy, że Xiaomi przymierza się do takiego rozwiązania. Ale kiedy to nastąpi - nie wiemy. Być może jakieś szczegóły zostaną nam przekazane na Mobile World Congress. Tak czy owak - patrząc na plany zarówno Xiaomi, jak i innych producentów - nie wypada nie zauważyć, że rok 2019 będzie stał pod znakiem dążenia do eliminacji ramek z wyświetlaczy smartfonów oraz przygotowywania rynku i konsumentów na składane smartfony.