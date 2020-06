Xiaomi patentuje smartfon podobny do Huawei Mate X

Xiaomi zgłosiło wczoraj patent na składanego smartfona, który niezwykle przypomina Huawei Mate X. Co mówią nam grafiki koncepcyjne?

Patent został wypatrzony przed redaktorów serwisu Let's Go Digital. Oczywiście jest to tylko projekt i nikt nie może powiedzieć, czy dokładnie takie urządzenia trafi do masowej produkcji i sprzedaży, ale zawsze warto wiedzieć, jakie możliwości rozważa Xiaomi. Jak widzimy, w miejscu uchwytu znajduje się miejsce na cztery obiektywy. Oczywiście nie ma tu podziału na aparat przedni i tylny. Obiektywom towarzyszy dioda LED.

Źródło: Let's Go Digital

Telefon otwiera się w ten sam sposób, jak wspomniany Mate X - czyli podobnie do książki. W formie otwartej widzimy niewielkie ramki wokół wyświetlacza, a smartfon przybiera rozmiary tabletu. O ile Huawei Mate X nie ma usług Google, o tyle Xiaomi ma cały czas licencję na ich używanie i to z pewnością będzie dużą zaletą tego urządzenia. Pytanie tylko, ile by kosztowało? Model Huawei to wydatek ok. 2700 dolarów, a więc ponad 10 tys. złotych. Jeśli urządzenie Xiaomi będzie tańsze, może stanowić konkurencję zarówno dla Mate X, jak i Galaxy Fold. Póki co wszystko pozostaje w sferze planów i domysłów, ale mamy nadzieję, że wkrótce dowiemy się na ten temat czegoś więcej.

Źródło: LetsGoDigital