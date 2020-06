Xiaomi patentuje smartfona z aparatem pop-up

O Xiaomi piszemy ostatnio głownie z kontekście nowej opaski, jednak nie oznacza to, że chiński producent nie myśli o rozszerzeniu oferty smartfonów. Dzisiaj do sieci trafił patent, prezentujący model z wyskakującym aparatem.

Xiaomi w swojej historii eksperymentowało z różnymi designami smartfonów, a najnowszy patent pokazuje kolejny. Właściwie to można się dziwić, że producent dopiero teraz chce spróbować ruchu w tym kierunku, z drugiej jednak strony wyskakujący aparat przedni nie zyskał sobie globalnego uznania i nie stał się elementem pożądanym przez samych użytkowników. O tym, że patent tego typu został złożony, poinformował nas użytkownik Twittera - Abhishek Yadav. Pokazał od razu grafiki koncepcyjne, które prezentujemy w tym tekście.

Źródło: Abhishek Yadav

Co ciekawe, proces przyznawania patentu rozpoczął się w sierpniu 2018 roku, jak jednak wiemy - do wprowadzenia na rynek smartfona Xiaomi z takim aparatem przednim nie doszło. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy może być fakt, że wbudowanie wyskakującego obiektywu jest znacznie bardziej skomplikowanym procesem, niż umieszczenie w wyświetlaczu notcha czy otworu.

Źródło: Abhishek Yadav

Grafiki patentu zdradzają nam, że aparat tylny ma trzy obiektywy, a na spodzie urządzenia umieszczono został port USB typu C. Czy może być to kolejny flagowiec? Niedawno dowiedzieliśmy się, że Xiaomi szykuje smartfona z 16 GB pamięci operacyjnej - być może to właśnie w nim zostanie wprowadzony wyskakujący obiektyw? Cóż, pozostaje cierpliwie czekać na dalsze doniesienia na ten temat.

A jeśli szukasz dobrego smartfona Xiaomi, możemy polecić model Mi 9T.

Źródło: GSM Arena