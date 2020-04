Xiaomi planuje wydać smartfon z 5G za niecały 1000 złotych

Rewolucja związana z 5G została nieco spowolniona przez pandemię koronawirusa. Xiaomi ma jednak w planach duże inwestycje, związane z nową generacją sieci i już w tym roku możemy dostać smartfon z modemem 5G za niecałe 1000 złotych.

Xiaomi to jeden z pionierów technologii 5G. Już w połowie ubiegłego roku, chiński producent wydał swój pierwszy smartfon z obsługą sieci nowej generacji - Mi Mix 3 5G. Następnie, do sprzedaży trafił Mi 9 Pro 5G oraz model "siostrzanej" firmy - Redmi K30 5G. W samych Chinach, producent posiada już w sumie sześć modeli smartfonów w pełni kompatybilnych z 5G. Xioami nie zamierza zwalniać tempa i już planuje ofensywę związaną z nową technologią.

Obecnie, największą bolączką smartfonów wyposażonych w modem 5G, jest ich cena. Większość dostępnych na rynku urządzeń to wydatek kilku tysięcy złotych. Xiaomi ma jednak na to swoje rozwiązanie. Choć rozwój 5G został nieco spowolniony przez pandemię koronawirusa, to producent jest pewien, że już wkrótce prace nad infrastrukturą 5G (nie tylko w Chinach) ruszą pełną parą i już w przyszłym roku nowa generacja sieci będzie dostępna na każdym kontynencie.

Wraz ze wzrostem popularności 5G, zwiększy się również zapotrzebowanie na smartfony zdolne wykorzystać potencjał nowej generacji sieci. Xiaomi, jak to ma w zwyczaju, chce zadbać, aby ich urządzenia były możliwe jak najszerzej dostępne. W związku z tym, jak donoszą najnowsze raporty z Chin, chiński producent jeszcze w tym roku chce przygotować model, którego cena nie przekroczy tysiąc juanów, co w Polsce (m.in. po doliczeniu podatku) powinno przełożyć się na ofertę poniżej tysiąca złotych.

Z wewnętrznych dokumentów firmy, które "wyciekły" do internetu, wynika, że już w kwietniu zaprezentowany zostanie Redmi K30i 5G w cenie 1799 juanów (~ 1080 zł bez podatku). Następnie, możemy spodziewać się debiutu Redmi Note 9 5G w czerwcu. Wreszcie, w listopadzie tego roku Xiaomi planuje pokazać smartfon 5G, którego cena nie przekroczy 999 juanów.

Dzisiejsze informacje pokrywają się z wypowiedzią założyciela Xiaomi - Lei Juna, który przed kilkoma miesiącami stwierdził, że do 2021 roku jego firma wypuści na rynek smartfon z modemem 5G w cenie poniżej 1000 juanów.

Coraz więcej wskazuje na to, że rok 2021 może być rokiem dynamicznego rozwoju nowej generacji sieci komórkowej.

