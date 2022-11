Xiaomi pokazało szalony pomysł na smartfona! Czy kiedykolwiek trafi do sprzedaży?

Popularny producent zaprezentował nowe urządzenie, które najprawdopodobniej nigdy nie trafi do sprzedaży.

Źródło: PCWorld / Konrad Łącki

W połowie 2022 roku Xiaomi rozpoczęło współpracę z marką fotograficzną Leica. Jednym z pierwszych smartfonów chińskiego producenta, który był efektem wspólnej pracy obu firm, okazał się Xiaomi 12S Ultra. Model był jednym z najciekawiej zapowiadających się smartfonów w tym roku, ale niestety zadebiutował tylko na rynku chińskim. Szkoda, ponieważ poza topowymi podzespołami oferował on także wyjątkowe możliwości fotograficzne.

Xiaomi 12S Ultra został wyposażony w - najmocniejszego obecnie - Snapdragona 8 Plus Gen 1, maksymalnie 12 GB pamięci RAM oraz do 512 GB pamięci masowej. Co ważniejsze otrzymał on także zestaw trzech obiektywów, wśród których znalazł się pierwszy na świecie aparat, w urządzeniu mobilnym, z matrycą o wielkości 1-cala.

Zobacz również:

Źródło: Xiaomi

Chiński producent zaprezentował właśnie kolejny efekt współpracy z marką Leica. Tym razem jest to koncept, który prawdopodobnie nie trafi do sprzedaży w ciągu najbliższych lat.

Xiaomi zdecydowało się stworzyć smartfona, do którego użytkownicy będą mogli podpinać zewnętrzne obiektywy. Urządzenie posiada więc specjalne mocowanie wokół wyspy z aparatami, które na to pozwala. Dla porównania z klasycznymi kamerami, na poniższej fotografii możecie zobaczyć specjalną konstrukcję modelu 12S Ultra (po lewej) oraz aparat Lumix GH5 (po prawej).

Źródło: Xiaomiui

Nie mamy wątpliwości co do tego, że taki smartfon całkowicie zdominowałby rynek mobilnej fotografii. Największa przeszkodzą do powstania takiego telefonu najprawdopodobniej byłyby kwestie finansowe. Samo urządzenie jest topowym ultraflagowcem, a więc jego cena mogłaby dochodzić nawet do 5 tysięcy złotych. Dodatkowo każdy z obiektywów marki Leica mógłby kosztować nawet do kilku tysięcy złotych, a więc zakup smartfona stawałby się nieopłacalny.