Xiaomi pokazuje technologię ładowania bezprzewodowego 40W

Dzięki technologii zaprezentowanej przez Xiaomi, pełne naładowanie baterii o pojemności 4000 mAh zajmie 40 minut. Pokazuje to film.

Xiaomi opublikowało dziś w sieci filmik demonstrujący technologię szybkiego ładowania bezprzewodowego 40W. Niecałe 20 minut wystarczy, aby naładować w 50% wyczerpaną baterię o pojemności 4000 mAh, a ok. 40 minut - do 100%. Na dowód opublikowano nagranie, pokazujące (na szczęście w przyśpieszeniu) cały ten proces. Tu trzeba wspomnieć, że widzieliśmy już ładowanie 50 i 65W, jednak każde z nich ładowało szybko tylko przewodowo. Vivo ostatnio pokazało telefon koncepcyjny Apex 2020 z bezprzewodowym ładowaniem 60W, jednak nikt nie miał jeszcze okazji sprawdzić go w praktyce, zaś Xiaomi Mi 10 Pro obsługuje ładowanie bezprzewodowe 40W.

Nie są to jeszcze rekordy - Xiaomi pokazało już prototyp ładowania bezprzewodowego 100W, aczkolwiek jak dotąd nie pojawiło się ono w żadnym telefonie tego producenta. Podobnie wspomniane Vivo - ale tutaj pokazano aż 120W. Jak na razie to tylko ciekawostki i prototypy, jednak pokazują, czego możemy spodziewać się w przyszłości - i to prawdopodobnie najbliższej.

Źródło: Neowin