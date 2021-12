Xiaomi pomoże chronić Ciebie i Twój dom

Dobrze skonfigurowany system inteligentnego domu nie tylko ułatwia wykonywanie codziennych czynności. Z Xiaomi Smart Home możesz spać spokojnie. Odpowiednie czujniki i kamery do monitoringu wizyjnego pomogą zabezpieczyć Twój majątek.

Profesjonalny system monitoringu do domu lub mieszkania może kosztować nawet kilka tysięcy złotych. Dodatkowo musimy liczyć się z inwazyjnym montażem, który wymaga prowadzenia kabli do poszczególnych kamer. Całością zarządza się ze specjalnego rejestratora, który należy podłączyć do monitora, klawiatury oraz myszy. Wszystkie nagrania przechowywane są na dysku twardym, który musimy nabyć we własnym zakresie, a usługi przechowywania w chmurze często kosztują kilkaset złotych w skali roku.

Kamera Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p

Na szczęście posiadając system Xiaomi Smart Home, który dokładnie opisaliśmy w naszym kompendium wiedzy o Smart Home, nie musisz wydawać wielu tysięcy złotych na nowoczesny monitoring wizyjny. Rozwiązanie proponowane przez największego producenta smartfonów na świecie jest zaawansowane technologicznie, a jednocześnie proste w montażu i obsłudze.

Monitoring zintegrowany z systemem Xiaomi Smart Home

System monitoringu od Xiaomi to nie tylko klasyczny monitoring wizyjny. Dzięki obecności mnóstwa dodatkowych czujników użytkownicy mogą swobodnie programować specjalne scenariusze użycia. Z wykorzystaniem czujników otwarcia drzwi, okien, ruchu oraz oświetlenia, niskim kosztem możemy stworzyć niezwykle inteligentny system ochrony mienia w obrębie naszego domu i jego najbliższego otoczenia. Co istotne, całość nie wymaga montażu skomplikowanego okablowania. Wystarczy router Wi-Fi oraz bramka Smart Home Hub. Do działania systemu nie potrzebujemy fizycznej sieci LAN oraz dysków twardych służących jako magazyn danych.

Kamera Mi 360° Home Security Camera 2K Pro przymocowana do sufitu

Od czego warto zacząć budowę systemu monitoringu opartego na Xiaomi Smart Home?

Jeżeli posiadasz już ekosystem Xiaomi Smart Home z pewnością korzystasz z centralki Mi Smart Home Hub oraz dodatkowych czujników. Mogą one posłużyć do budowy systemu monitoringu wizyjnego. Gdy dopiero zaczynasz swoją przygodę z inteligentnym domem Xiaomi od budowy monitoringu wizyjnego, wymienione przez nas elementy przydadzą się do dalszej rozbudowy systemu Smart Home.

Zestaw Mi Smart Sensor Set

Do stworzenia systemu monitoringu opartego na produktach Xiaomi warto zaopatrzyć się w:

system do monitoringu pomieszczeń Xiaomi Mi Smart Sensor Set

czujnik światła Mi Smart Light Detection Sensor

kamery Mi 360° Home Security Camera 2K Pro

kamery zewnętrzne Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p (element dla posiadaczy domów)

Alternatywnie możemy zrezygnować z domyślnego zestawu Xiaomi Mi Smart Sensor Set i dopasować swój system monitoringu do własnych potrzeb. Wtedy warto kupić:

centralkę Mi Smart Home Hub

czujnik otwarcia drzwi/okien Mi Smart Window & Door Sensor

czujnik ruchu Mi Smart Motion Sensor

kamery Mi 360° Home Security Camera 2K Pro

kamery zewnętrzne Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p (element dla posiadaczy domów)

Podstawowy zestaw do monitoringu Xiaomi składający się z dwóch kamer wewnętrznych, dwóch kamer zewnętrznych, zestawu czujników i centralki kupimy za niecałe 1500 zł. Rozwiązanie to pozwoli na rozpoczęcie przygody z inteligentnym monitoringiem wizyjnym, który rozbuduje nasz system Smart Home. Dodatkowo dzięki szerokiej kompatybilności w dowolnym momencie będziemy mogli dodawać kolejne elementy.

System do monitoringu pomieszczeń Xiaomi Mi Smart Sensor Set

Zestaw Xiaomi Mi Smart Sensor Set stanowić będzie podstawę naszego inteligentnego systemu monitoringu. W jego skład wchodzi centralka, dwa detektory ruchu, dwa czujniki otwarcia drzwi/okien oraz wyłącznik bezprzewodowy. Komplet kosztuje nieco ponad 300 zł, a jego zakup jest bardziej opłacalny od samodzielnego kompletowania wszystkich elementów.

Głównym modułem scalającym system w całość jest centralka Mi Smart Gateway 2. To niewielkie urządzenie, które wpinamy bezpośrednio do gniazdka zasilającego. Mi Smart Gateway 2 pozwala na łączenie dodatkowych elementów systemu Xiaomi Smart Home. Dzięki wbudowanemu głośnikowi jest też alarmem, który w razie potrzeby możemy zamienić w budzik. Centralkę wyposażono w konfigurowalne diody RGB, który mogą pełnić funkcję oświetlenia nastrojowego.

Centralka Mi Smart Gateway 2

Czujnik ruchu Mi Smart Motion Sensor

Czujnik ruchu Mi Smart Motion Sensor w połączeniu z ekosystemem Xiaomi Smart Home może uruchomić alarm po wykryciu ruchu. Dzięki funkcjom automatyzacji po wykryciu ruchu możemy uruchomić nagrywanie na jednej lub kilku kamerach podłączonych do systemu.

Czujnik ruchu Mi Smart Motion Sensor

W momencie gdy znajdujemy się w domu czujnik ruchu możemy wykorzystać do innych akcji np. włączenia światła po wejściu do pomieszczenia lub uruchomienia oczyszczacza powietrza.

Czujnik otwarcia drzwi/okien Mi Smart Window & Door Sensor

Czujniki Mi Smart Window & Door Sensor monitorują ruch przy okiennicy lub framudze drzwi. Po ich otwarciu lub zamknięciu urządzenie wysyła sygnał do centralki. Użytkownik może zaprogramować system w taki sposób, aby po otwarciu drzwi/okna uruchomić alarm lub nagrywanie z wybranej kamery do monitoringu.

Czujnik otwarcia Mi Smart Window & Door Sensor

Po wywołaniu akcji użytkownik otrzyma stosowne powiadomienie w aplikacji Mi Home na swoim urządzeniu mobilnym.

Czujniki Mi Smart Window & Door Sensor możemy również wykorzystać do uruchamiania światła lub oczyszczacza powietrza.

Przełącznik Mi Smart Wireless Switch

W zestawie Xiaomi Mi Smart Sensor Set znajdziemy przełącznik Mi Smart Wireless Switch. Możemy zaprogramować go w taki sposób, aby szybko zdezaktywować alarm lub wyłączyć nagrywanie w momencie, gdy przebywamy w domu. Niewielki przycisk jest w stanie zarządzać każdym urządzeniem podłączonym do ekosystemu Xiaomi Smart Home.

Przełącznik Mi Smart Wireless Switch

Jakie kamery do monitoringu wizyjnego Xiaomi?

Aby system monitoringu wizyjnego spełniał swoje zadanie, musi składać się z wysokiej jakości kamer, które zostały zaprojektowane do ciągłego nagrywania obrazu w każdych warunkach oświetleniowych i atmosferycznych. Xiaomi zdaje sobie z tego sprawę i przygotowało dla nas kamery wewnętrzne oraz kamery zewnętrzne z dodatkowymi nadajnikami wydłużającymi zasięg.

Mi 360° Home Security Camera 2K Pro - inteligentna kamera do monitoringu wnętrz

Do monitoringu wewnętrznego polecamy kamerę Mi 360° Home Security Camera 2K Pro. To najnowszy model, który wyposażono w 3 MP sensor pozwalający nagrywać materiały w rozdzielczości 2K. Całość wspierana jest sztuczną inteligencją sprawnie wykrywającą ludzi znajdujących się w kadrze.

Kamera Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p

Kamerka Mi 360° Home Security Camera 2K Pro posiada możliwość obrotu. Oznacza to, że z wykorzystaniem jednego urządzenia możemy monitorować sytuację w całym pomieszczeniu.

Dzięki 3 MP matrycy otrzymujemy materiały wideo o rozdzielczości 2304 x 1296 pikseli (2K). Dzięki zwiększeniu rozdzielczości obraz jest wyraźniejszy i pozwala na przybliżanie kadru.

O odpowiednią jakość nagrań, niezależnie od warunków oświetleniowych, dba obiektyw z przysłoną f/1,4, który składa się z sześciu niezależnych elementów. Kamerę wyposażono w oświetlenie na podczerwień, które wykorzystywane jest w trybie nocnym.

Xiaomi Mi 360° Home Security Camera 2K Pro posiada również wbudowany mikrofon oraz głośnik. Elementy te pozwalają na dwustronną komunikację na żywo. Oznacza to, że możemy zamienić kamerkę w inteligentną nianię lub uspokajać zwierzęta domowe wprost z naszego smartfona z dowolnego miejsca na ziemi.

Kamera Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p

W momencie, gdy przebywamy w domu możemy wykorzystać fizyczną osłonę obiektywu. Kamera schowa się wewnątrz obudowy, aby chronić naszą prywatność.

Mi 360° Home Security Camera 2K Pro posiada dedykowany uchwyt do montażu naściennego. Nagrania przechowywane są na karcie pamięci microSD lub lokalizacji sieciowej NAS.

Wszystkie nagrania wywołane czujnikami lub alarmem przechowywane są w chmurze Xiaomi przez siedem dni. Oznacza to, że nawet kradzież karty microSD nie przeszkodzi nam w ich odtworzeniu i pobraniu na urządzenie mobilne.

Kamera zewnętrzna Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p

Dla posiadaczy domów firma Xiaomi przygotowała kamerę zewnętrzną. Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p wyposażono w sensor o rozdzielczości Full HD, wodoszczelną obudowę z certyfikatem IP65 oraz dodatkowy moduł zwiększający zasięg. Całość zasilana jest z wykorzystaniem wbudowanego akumulatora o pojemności 5700 mAh. Pozwala on na rejestrowanie nietypowych aktywności przez trzy miesiące.

Kamera Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p

Zewnętrzna kamera Xiaomi Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p posiada obiektyw ze 130-stopniowym kątem widzenia i wbudowanym trybem nocnym. Zintegrowano z nim również system detekcji ludzi, którego zasięg wynosi 7 metrów od obiektywu. Po wykryciu ruchu kamera komunikuje się z systemem Xiaomi Smart Home, który wysyła użytkownikowi powiadomienie wprost na urządzenie mobilne.

Xiaomi Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p dostarczana jest ze specjalnym odbiornikiem wewnętrznym, który zwiększa zasięg sieci bezprzewodowej. Jeden odbiornik jest w stanie obsługiwać cztery kamery.

Kamera Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p

Nagrania zapisywane są na karcie pamięci microSD umieszczonej w kamerce. Filmiki wywołane detekcją ruchu przechowywane są również w chmurze Xiaomi przez trzy dni. Dostęp do nich uzyskamy z poziomu aplikacji Xiaomi Home.

System monitoringu oparty na Xiaomi Smart Home to inteligentna alternatywa dla klasycznego monitoringu

System monitoringu zintegrowany z systemem Xiaomi Smart Home to świetna alternatywa dla profesjonalnych zestawów do monitoringu. Decydując się na rozwiązanie od Xiaomi, pozbywamy się centralki do sterowania, dysków twardych oraz przede wszystkim mnóstwa kabli. Otrzymujemy za to sprawnie działający system monitoringu, który dodatkowo połączony jest z dużą ilością czujników rozsianych po całym domu. Dzięki fizycznym osłonkom w kamerach wewnętrznych nie musimy obawiać się o naszą prywatność.

Zewnętrzne kamery również działają w oparciu o łączność bezprzewodową. Dzięki wbudowanemu akumulatorowi oraz odbiornikowi zwiększającemu zasięg możemy zamontować je w dowolnie wybranym miejscu.

Nie bez znaczenia jest również aspekt finansowy. Kompletny system monitoringu wizyjnego od Xiaomi składający się z czterech kamer i zestawu czujników kupimy za niecałe 1500 zł.

Podsumowując inteligentny monitoring od Xiaomi jest świetnym uzupełnieniem systemu Smart Home. To także dobry sposób na rozpoczęcie naszej przygody z inteligentnym domem.