Xiaomi potwierdza debiut Mi 9T

Wygląda na to, że nowy model Mi 9T zaoferuje ekran bez wycięcia i jeszcze lepszą specyfikację techniczną.

Xiaomi oficjalnie potwierdziło, że przygotowuje się do wprowadzenia modelu Mi 9T. Nowy smartfon będzie udoskonaloną wersją dobrze znanego nad Wisła modelu Mi 9. Zmiany obejmą specyfikację techniczną oraz ekran. Na promocyjnych fotografiach możemy zauważyć, że nie posiada on wycięcia znanego z Mi 9.

Źródło: techadvisor

Bardzo możliwe, że w rzeczywistości nowe Xiaomi Mi 9T będzie w Europie odpowiednikiem Redmi K20 Pro. Model ten zaprezentowano ostatnio w Chinach. Możemy wnioskować, że Xiaomi będzie go sprzedawać na rodzimym rynku jako Redmi K20 Pro, a w Europie pod nazwą Xiaomi Mi 9T. Rozwiązanie to jest prawdopodobne, ponieważ na wschodzie produkty Redmi są dużo bardziej rozpoznawalne, niż na zachodzie.

Brak wycięcia w ekranie został potwierdzony przez Xiaomi, które korzysta z hashtagu #PopUpInStyle na oficjalnym profilu Twitter. Może to oznaczać, że nowy model faktycznie będzie posiadał wyskakującą z obudowy kamerkę do selfie tak, jak Redmi K20 Pro.

Here's the answer! Mi 9T is coming soon! Guess what T stands for? pic.twitter.com/0mY2N7lnSx — Xiaomi #5GIsHere (@Xiaomi) 30 maja 2019

Xiaomi zamierza zaktualizować swojego flagowca w ten sam sposób, który od kilku lat wykorzystywany jest przez OnePlus'a. Nowy model ma posiadać na końcu literę "T", która ma wskazywać na niewielkie zmiany względem poprzednika. Specyfikacja techniczna pozostanie prawdopodobnie taka sama. Za wydajność odpowiadał będzie najlepszy chip od Qualcomm'a - Snapdragon 855, który wspierany będzie przez 6 GB lub 8 GB pamięci operacyjnej RAM. Na pokładzie znajdziemy także potrójny aparat umieszczony na pleckach.

Przewidujemy, że aparaty nie zostaną zbytnio zmodyfikowane w stosunku do Mi 9. Główną zmianą może być zastosowanie wysuwanej z obudowy kamerki do selfie, która umożliwia rezygnację z wycięcia w ekranie. To ostatnio popularne rozwiązanie wśród chińskich producentów. Zaprezentowano już takie modele, jak OnePlus 7 Pro czy Oppo Reno.

Na dokładną specyfikację techniczną musimy zaczekać do premiery Xiaomi Mi 9T. Mamy nadzieję, że zwiększona zostanie pojemność baterii. Mi 9 posiada 3300 mAh. Chętnie zobaczylibyśmy 4000 mAh baterię z Redmi K20 Pro. Nadal brakuje nam także złącza słuchawkowego Jack.

Xiaomi Mi 9 to nowe urządzenie, które pojawiło się na rynku w tym roku, dlatego premiera modelu Mi 9T w tak krótkim odstępie czasowym może zdenerwować konsumentów, którzy zdecydowali się na zakup Xiaomi Mi 9.