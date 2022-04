Xiaomi potwierdza i się tłumaczy - firma ogranicza wydajność swoich smartfonów!

Xiaomi przyznało się do winy. Smartfon ogranicza wydajność swoich smartfonów. Firma tłumaczy się podobnie do Samsunga.

Samsung po premierze flagowych modeli z rodziny Galaxy S22 został oskarżony o celowe dławienie wydajności swoich smartfonów. Producent przyznał się do winy i udostępnił nową aktualizację oprogramowania, która pozwala wyłączyć moduł Game Optimizing Service, który ogranicza wydajność procesora.

Rodzina Xiaomi 12 Źródło: mi.com

Współzałożyciel popularnego testu syntetycznego Geekbench jakiś czas temu oskarżył Xiaomi o ograniczanie wydajności swoich smartfonów na podstawie listy aplikacji. Przetestowany smartfon Xiaomi Mi 11 był o 30% mniej wydajny w teście jednordzeniowym oraz o 15% mniej wydajny w teście wielordzeniowym po umieszczeniu benchmarku Geekbench na liście aplikacji, które uruchamiane są z ograniczoną wydajnością.

Xiaomi wydało oficjalne oświadczenie prasowe w sprawie. Brzmi ono następująco:

Xiaomi stosuje strategie zarządzania temperaturą, aby zapewnić optymalne wrażenia z użytkowania produktu, szczególnie w przypadku wymagających aplikacji, które są często używane przez dłuższy czas. Na poziomie systemu wszystkie optymalizacje związane z wydajnością aplikacji uwzględniają wiele istotnych czynników, takich jak zużycie energii, wydajność i wpływ termiczny

Dzięki temu oświadczeniu Xiaomi oficjalnie przyznało się do ograniczania wydajności swoich urządzeń. Firma podobnie jak Samsung przyjęła strategię zrzucenia winy na nowoczesne procesory, które potrafią się przegrzewać. Tym samym stały się one łatwą wymówką do stosowania ograniczeń wydajności z wykorzystaniem oprogramowania.

Xiaomi sugeruje, że ograniczenia wydajności można obejść z wykorzystaniem wbudowanych trybów wydajności, ale producent nie zamierza wydawać specjalnych aktualizacji oprogramowania, które pozwolą wyłączyć system ograniczenia wydajności.

Przewidujemy, że Xiaomi ogranicza wydajność jedynie swoich flagowych smartfonów. Posiadają one trzy tryby wydajności, których brakuje w tańszych modelach.