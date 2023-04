Xiaomi powraca z serią Mi MIX? To może być prawdziwa bomba z kilkoma asami w rękawie

Przez lata seria Xiaomi Mi MIX była najciekawszą, najbardziej innowacyjną pozycja w katalogu Xiaomi. Co prawda od jakiegoś czasu nie widzieliśmy nowego modelu spod tego znaku, ale teraz wygląda na to, że chiński gigant może powrócić do tego pomysłu.

Xiaomi nie jest znane tylko z telefonów budżetowych, cechujących się świetnym stosunkiem jakości do ceny. Od lat firma stara się też wprowadzać na rynek coraz więcej innowacyjnych pomysłów. Jedną z czołowych serii, które służyły właśnie do zaprezentowania najnowszych pomysłów producenta, było Xiaomi Mi MIX. Już pierwszy przedstawiciel tej serii zaprezentował jeden z najciekawszych, pierwszych bezramkowych telefonów. Jednakże ostatni model pojawił się na rynku już prawie 2 lata temu, w sierpniu 2021 i byliśmy przekonani, że to już koniec tych telefonów. Wygląda na to, że się pomyliliśmy, ponieważ w sieci pojawiły się zdjęcia, które sugerują powrót tego modelu.

Na platformie Weibo jeden z czołowych chińskich leakerów, Digital Chat Station, zaprezentował nowe zdjęcie telefonu, który po informacjach w menu wygląda na najnowszy Xiaomi Mi MIX 5. Co prawda sam leaker wydaje się trochę nie dowierzać, że na pewno jest to następny model serii, zdjęcie wydaje się przedstawiać właśnie ten model.

Fot. Digital Chat Station

Na powyższym zdjęciu widzimy stronę ustawień nowego telefonu i na pierwszy rzut oka możemy zauważyć nazwę modelu - Mi MIX 5. Co więcej, zdjęcie przedstawia też kilka dodatkowych informacji - 12 GB pamięci RAM, ekran o wielkości 6,73" i rozdzielczości 3200 x 1440 i procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 oraz baterię o pojemności 4820 mAh.

Jednak to nie wszytko,czego możemy się spodziewać po nowej konstrukcji. Najbardziej rzucającą się w oczy rzeczą - a raczej jej brakiem - jest wycięcie na przednią kamerę, którego nie możemy zauważyć na zdjęciu Sugeruje to, ze przedni aparat znajdzie się pod ekranem, ale nie jest to jedyna dobra informacja. Często takie rozwiązania - jak na przykład w przypadku Galaxy Folda 4 - skutkują rozpikselowanym elementem ekranu, pod którym ukrywa się obiektyw. W tym przypadku, przynajmniej na zdjęciu, nie można zauważyć miejsca, w którym umieszczono kamerę, co może sugerować bardzo zaawansowaną technologią skrywającą przednią kamerę.

Skąd jednak wątpliwości na temat prawdziwości tego zdjęcia? Digital Chat Station wspomina, że konstrukcja do złudzenia przypomina zaprezentowany już telefon RedMagic 8 Pro. Ze względu na to może się okazać, że jest to własnie ten telefon, na którym ktoś wgrał przerobiony soft od Xiaomi. Z drugiej jednak strony, możemy zauważyć drobną zmianę w postaci innego umieszczenia przycisku włączania telefonu w innym miejscu. Możliwe więc że jest to jednak zupełnie inny telefon, przygotowywany przez Xiaomi do rychłej premiery.

Kiedy moglibyśmy się spodziewać ewentualnej premiery nowego modelu? Ostatni Xiaomi Mi MIX 4 wszedł na rynek w sierpniu 2021 roku, możliwe więc, że kolejna wersja tego smartfona zostanie zaprezentowana po dwóch latach od ostatniego przedstawiciela - w sierpniu 2023 roku. Jeśli rzeczywiście telefon jest już przygotowany i z gotowym softwarem, już niedługo powinniśmy zobaczyć go oficjalnie.