Xiaomi pozamiatało - Redmi Note 11 za 799 zł! Lepszego telefonu w tej cenie nie znajdziesz

Xiaomi wprowadza do sprzedaży najnowsze modele z rodziny Redmi Note 11. Cena bazowego modelu pozytywnie zaskakuje. Za 800 zł otrzymasz niezwykle dopracowane urządzenie z wyważoną specyfikacją techniczną.

Xiaomi jakiś czas temu zaprezentowało europejskie modele z rodziny Redmi Note 11. Mowa o najnowszych wcieleniach bestsellerowych średniaków z Chin. Dziś - 22 lutego 2022 roku pierwsze urządzenia z serii Redmi Note 11 trafiają do sprzedaży w Polsce. Poznaliśmy właśnie sugerowane ceny detaliczne. Nowe średniaki od Redmi są rewelacyjnie wycenione, a Flash Sale z okazji premiery sprawia, że nie ma się nad czym zastanawiać.

Redmi Note 11 w rewelacyjnej cenie!

Żeby nie przedłużać - już od dziś można zamawiać nowe średniaki z rodziny Redmi Note 11. Początkowo kupimy jedynie bazowego Redmi Note 11. Wkrótce do oferty dołączą modele Pro oraz S.

Podstawowy Redmi Note 11 w wersji 4/64 GB kosztuje 999 zł. Co istotne w dniach 22-28 lutego 2022 roku kupimy go za jedyne 799 zł. To specjalna promocja z okazji premiery. W tej cenie nie znajdziemy lepszego urządzenia ze średniej-niższej półki cenowej. Model 4/128 GB kosztuje 1099 zł. W przedsprzedaży otrzymamy dodatkowo opaskę Mi Band Pro. Możemy zdecydować się również na model 6/128 GB za 1199 zł, ale to najmniej opłacalna konfiguracja.

Redmi Note 11 fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Redmi Note 11 posiada 6,63-calowy ekran AMOLED DotDisplay z 90 Hz częstotliwością odświeżania. Nie zabrakło 50 MP aparatu głównego, 8 MP aparatu ultraszerokokątnego oraz dwóch 2 MP aparatów pomocniczych. Telefon posiada procesor Qualcomm Snapdragon 680, pamięć LPDDR4X i UFS 2.2, dwa głośniki, złącze słuchawkowe Jack, czytnik linii papilarnych oraz akumulator o pojemności 5000 mAh z 33 W ładowaniem przewodowym. Nie zabrakło również NFC.

Redmi Note 11 fot. Daniel Olszewski / PCWorld

W późniejszym okresie czasu kupimy również Redmi Note 11S, Redmi Note 11 Pro oraz Redmi Note 11 Pro 5G. Poniżej znajdziesz ceny poszczególnych wariantów:

Redmi Note 11S - 6 GB + 64 GB - 1199 zł

Redmi Note 11S - 6 GB + 128 GB 1299 zł

Redmi Note 11 Pro - 6 GB + 64 GB 1399 zł

Redmi Note 11 Pro - 6 GB + 128 GB 1499 zł

Redmi Note 11 Pro 5G - 6 GB + 128 GB 1699 zł

Redmi Note 11 Pro 5G - 8 GB + 128 GB 1799 zł

Do każdego modelu otrzymamy również 6 miesięcy ochrony ekranu (darmowa wymiana w przypadku uszkodzenia) oraz 2 miesiące YouTube Premium za darmo.

Smartfony można zamawiać na Mi-Home.pl