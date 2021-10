Xiaomi pracuje nad Mix Fold 2? Kiedy kolejny składany smartfon?

Pierwszy składany smartfon chińskiego pojawił się na rynku w tym roku, a już teraz pojawiają się pierwsze informacje na temat jego następcy.

Xiaomi swojego pierwszego składanego smartfona wypuściło na rynek w tym roku. Urządzenie Xiaomi Mi Mix Fold miało być konkurentem dla obecnego wtedy na rynku Samsunga Galaxy Z Fold2. Charakteryzowało się ciekawą specyfikacją i wieloma funkcjami, jednak miało jeden poważny problem. Składany smartfon dostępny był jedynie na rodzimym rynku producenta, czyli w Chinach.

Teraz pojawiają się pierwsze informacje poświęcone jego następcy. Czy będzie on w końcu dostępny dla mieszkańców innych krajów, czy dalej pozostanie towarem ekskluzywnym dal obywateli Chin? Tego na ten moment nie wiemy. Pierwsze plotki poświęcone przyszłorocznemu wariantowi tego urządzenia zostały opublikowane w chińskim portalu społecznościowym Weibo. Wygląda na to, Xiaomi planuje jedynie odświeżenie tegorocznego modelu, a nie wyprodukowanie jego pełnoprawnego następcy.

Fot. Weibo

Pierwszy z przecieków sugeruje nam właśnie taki scenariusz. Możemy dowiedzieć się także, że Xiaomi planuje pójść w ślady Samsunga i także umieścić w smartfonie aparat ukryty pod jego rozkładanym wyświetlaczem. Odświeżony Mix Fold ma posiadać także baterię o pojemności 5000 mAh, która będzie wspierać najnowsze rozwiązanie chińskiego producenta, czyli szybkie ładowanie 120 W. Pojawiły się także pierwsze informacje dotyczące wyświetlaczy. Zewnętrzny ma charakteryzować się 120 Hz częstotliwością odświeżania, a w przypadku rozkładanego ekranu ta wartość wyniesie 90 Hz. U konkurencji, czyli w Samsungu Galaxy Z Fold3, oba wyświetlacze odświeżają się z częstotliwością 120 Hz.

Kiedy urządzenie trafi do sprzedaży? Spodziewamy się, że nastąpi to w przyszłym roku. Pozostaje mieć także nadzieję na to, że smartfon tym razem zostanie wypuszczony na więcej rynków, niż ma to miejsce w przypadku poprzednika.

