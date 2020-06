Xiaomi pracuje nad dwoma nowymi Redmi, tańszymi od 10X 4G

Xiaomi pracuje nad bliżej nieokreślonymi, budżetowymi modelami Xiaomi, które mają kosztować poniżej 600 złotych. Być może jednym z nich będzie przedstawiciel serii Redmi 9.

O tym, że Xiaomi opracowuje takie urządzenia, wiemy dzięki użytkownikowi chińskiego portalu społecznościowego Weibo o pseudonimie Digital Chat Station. Zdradził on również dzisiaj, że Xiaomi projektuje tanie urządzenie z Dimensity 1000+. Tutaj jednak będą używane procesory MediaTek Helio G8x, a nazwy kodowe ich wersji to MT6969T i MT6769V/CT. A warto przypomnieć, że Redmi 9 napędza do działania G80. Jedną z tych nowości może być więc Redmi 9A, którego istnienia nikt oficjalnie nie potwierdza. Co ciekawe, na oficjalnej, chińskiej stronie Xiaomi nie ma cały czas modelu Redmi 9, choć zadebiutował 5 dni temu w Europie.

Redmi 9 w edycji na rynek chiński ma taką samą specyfikację, jak dla Europy, poza tym, że pojawi się w nim nieco więcej pamięci RAM - 6 GB oraz wersja ze 128 GB pamięci. Czy można na jego bazie określić, jak będą wyglądać budżetowce? Jeśli przyjąć, że nie będą one od niego lepsze, specyfikacja tego telefonu powinna wyznaczać granicę ich możliwości. A więc - wyświetlacz nie większy, niż 6,53", jakość obrazu HD+, a także system Android 10 z autorską nakładką MIUI 12. Tylny aparat to cztery obiektywy: 13 + 8 + 5 + 2 MP, ale nie ma się co spodziewać, że budżetowce będą mieć ich tyle samo. Spodziewać się można raczej trzech, jednak główny 13 MP może pozostać. Z przodu w Redmi 9 mamy obiektyw 8 MP i to nie powinno się zmienić. Prawdopodobnie pozostanie także bateria o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla szybkiego ładowania 18W.

Jeśli całość kosztowałaby rzeczywiście poniżej 600 złotych, trzeba przyznać, że byłaby to świetna oferta.