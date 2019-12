Xiaomi pracuje nad nowym smartfonem z aparatem w ekranie

Chińczycy zamierzają zaprezentować smartfona z aparatem umieszczonym niesymetrycznie w lewej części ekranu.

Pierwszym smartfonem od Xiaomi z aparatami umieszczonymi w ekranie jest model Redmi K30. Posiada on spory, prostokątny obiektyw umieszczony w prawej górnej części ekranu, co nieco upodabnia go do największego Samsunga Galaxy S10+. Przed premierą urządzenia w sieci pojawiały się informacje, że będzie to smartfon z pojedynczym obiektywem umieszczonym w wyświetlaczu. Finalnie okazało się, że Xiaomi zastosowało dwa oddzielne otwory w ekranie, w których umieszczono dwa aparaty, a całość została umieszczona bardzo blisko siebie i sprawia wrażenie jedności.

Źródło: notebookcheck.com

Najnowsze wiadomości z Chin donoszą, że Xiaomi pracuje nad kolejnym smartfonem z aparatem umieszczonym bezpośrednio w ekranie. Tym razem będzie to jednak pojedyncza matryca, dzięki czemu powierzchnia ekranu wyłączona z użytku będzie mniejsza. Informacja przekazana została przez @Digital Chat Station za pomocą portalu Weibo.

W przeciwieństwie do Redmi K30 nowy model ma posiadać aparat umieszczony niesymetrycznie w lewym górnym rogu wyświetlacza. Wspomniano również, że otwór będzie większy, niż w modelu Vivo X30, który posiada małą matrycę o średnicy niespełna 3 mm.

W chwili obecnie nie wiadomo o jakie urządzenie Xiaomi lub Redmi chodzi. Wiemy, że Chińczycy pracują obecnie nad co najmniej kilkoma modelami, które zadebiutują w 2020 roku. Istnieje spora szansa, ze urządzeniem z aparatem w ekranie będzie flagowy Xiaomi Mi 10 z procesorem Snapdragon 865 i super szybkim 66 W ładowaniem przewodowym. Wcześniej pojawiały się już spekulacje, że Xiaomi Mi 10 posiadać będzie ekran z wbudowanym aparatem przednim oraz 120 Hz częstotliwością odświeżania.

Źródło: gizmochina.com