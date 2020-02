Xiaomi pracuje nad trzema smartfonami 5G, dwa mają mieć aparat 108 Mpix

Xiaomi nie tylko szykuje się do premiery flagowca Mi 10, ale - jak właśnie ujawniono - pracuje nad kolejnymi smartfonami z procesorem Snapdragon 865. Mają mieć imponujące aparaty.

Redaktorzy serwisu XDA-Developers dotarli do plików build.prop, które znajdą się w dwóch urządzeniach Xiaomi. Ich nazwy robocze to umi oraz cmi. Prawdopodobnie są to oczekiwane modele Xiaomi Mi 10 oraz Mi 10 Pro. O tym, że będą one używać aparatu z obiektywem 108 Mpix, wiemy od 20 stycznia. Jest także trzeci model - lmi, który może być smartfonem Redmi K30 Pro. Także używa procesora Snapdragon 865, a aparat główny to 64 Mpix. I to zaskoczenie, ponieważ Redmi miało używać Snapdragona 765, który dedykowany jest średniakom. Informacje z pliku mówią nam o zastosowaniu w tym modelu wyświetlacza z odświeżaniem 120 Hz. Ponadto wiemy z nich, że wszystkie trzy telefony będą działać na bazie systemu Android 10 z nakładką MIUI 11.

Xiaomi pojawi się na Mobile World Congress, gdzie będzie mieć swoją konferencję 24 lutego. Jest jednak duża szansa na to, że do tego czasu nastąpią kolejne przecieki, a być może urządzenia te zostaną nawet oficjalnie zapowiedziane. Tak czy owak - szykują się porządne smartfony, które mogą zdobyć sobie rzeszę fanów.

Źródło: XDA Developers