Xiaomi prezentuje 55" telewizor 4K MiTV 4X 2020

Xiaomi przedstawiło dzisiaj nowy model telewizora 4K w swojej ofercie. Niestety, jak na razie będzie on dostępny jedynie w Indiach.

Xiaomi India zaprezentowało nowy Smart TV - o nazwie MiTV 4X 2020. Ma on przekątną ekranu 55" i prezentuje obraz w jakości 4K, ze wsparciem dla HDR i z rozmaitymi funkcjami poprawy obrazu. Działa pod kontrolą bazowanego na Android TV, autorskiego systemu PatchWall 2.0. Są w nim m.in. preinstalowane aplikacje do obsługi takich serwisów, jak Netflix, YouTube czy Prime Video oraz Asystent Google. W obudowie znajdziemy dwa głośniki Dolby Stereo o mocy 10W każdy, a także trzy porty HDMI i dwa USB 2.0.

MiTV 4X 2020 trafi do sprzedaży 2 grudnia, w promocyjnej cenie (w przeliczeniu) ok. 1950 złotych. Osoby, które kupią ten model 3 grudnia i później, będą musiały zapłacić za niego ok. 2500 zł. Jak na razie sprzedaż telewizora planowana jest wyłącznie w Indiach i nie wiadomo, czy model ten zawita do innych rejonów świata. Dodanie kolejnego modelu telewizora do katalogu świadczy o tym, że Xiaomi poważnie myśli o zadomowieniu się w tym rejonie, więc być może niedługo zostanie zapowiedziany pierwszy dla Europy i reszty świata.