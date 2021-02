Xiaomi prezentuje 75-calowy QLED

Xiaomi zaprezentowało telewizor, który powien zachwycić zarówno miłośników filmów, jak i graczy. A co istotne - będzie dostępny w bardzo przystępnej cenie.

Xiaomi coraz mocniej rozwija produkcję sygnowanych swoim logo telewizorów i zaczyna zdobywać mocną pozycję na ich rynku. Najnowsze "dziecko" to 75-calowy model TV Q1. Pierwszym, co zwraca uwagę, to panel QLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz. Ma on 192 strefy podświetlenia, co pozwala na osiągnięcie kontrastu wynoszącego 10 000: 1. Pokrycie kolorów to pełne 100% palety NTSC, gradacja wynosi 1024 na kanał RGB, czyli mamy głębię 10-bit. Producent dodaje, że Q1 w pełni wspiera Dolby Vision, HDR10+ oraz HLG. Graczy powinien zainteresować tryb ALLM - Auto Low Latency Mode, który doskonale sprawdzi się z next-genowymi konsolami, korzystającymi z AMD RDNA-2. Mamy także wejście HDMI 2.1, które umożliwi łatwe podpięcie konsoli do telewizora.

Sercem urządzenia jest procesor MediaTek MT9611, a telewizor działa pod kontrolą systemu Android TV 10. Wraz z nim użytkownicy otrzymają preinstalowane aplikacje jak Netflix czy Amazon Prime Video. Dedykowane im przyciski pojawią się również na pilocie. Warto jeszcze dodać, że Q1 ma wbudowany mikrofon, który wyłapuje głos w zasięgu trzech metrów i wspiera Asystenta Google oraz Amazon Alexa. Można jednak wyłączyć ich obsługę w dowolnej chwili.

Xiaomi MI TV Q1 zadebiutuje w Europie już 10 marca. Producent przygotował limitowaną ilość telewizorów w promocyjnej cenie 999 euro, czyli ok. 4500 tys. złotych. W normalnej sprzedaży będzie to 1299 euro, czyli ok. 5900 złotych. Jak za telewizor QLED takiej wielkości jest to

Źródło: VideoCardz