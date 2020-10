Xiaomi prezentuje 80 W ładowanie bezprzewodowe - 19 minut do pełna

Xiaomi zaprezentowało nowy system ładowania bezprzewodowego. Akumulator o pojemności 4000 mAh naładujemy do pełna w mniej, niż 20 minut.

W 2019 roku producenci na poważnie podeszli do udoskonalenia czasów pracy smartfonów. Większość modeli otrzymała większe akumulatory, które faktycznie przełożyły się na dodatkowe godziny pracy z dala od ładowarki, ale wyższe pojemności spowodowały, że urządzenia ładują się dłużej. Z tego właśnie powodu w 2020 roku zaprezentowano wiele nowoczesnych, ultraszybkich systemów ładowania takich, jak Super VOOC, który znalazł się w testowanym przez nas Oppo Reno4 Pro (zapoznaj się z nasza recenzją).

80 W ładowanie bezprzewodowe Źródło: slashgear.com

Xiaomi informowało nas już o pracach nad nowym systemem szybkiego ładownia bezprzewodowego. Do tej pory najszybszym rozwiązaniem może pochwalić się Xiaomi w modelu Mi 10 Ultra, który posiada 50 W ładowanie bezprzewodowe.

Chińscy inżynierowie z Xiaomi zwiększyli moc ładowania niemalże dwukrotnie. Producent zaprezentował już 120 W ładowanie przewodowe, a teraz chwali się nowym systemem super szybkiego ładowania bezprzewodowego. Topowe modele z Mi 10 na czele posiadają maksymalnie 50 W ładowanie, ale to nie koniec. W przyszłym roku na rynku pojawią się smartfony z 80 W ładowaniem bezprzewodowym.

Xiaomi zaprezentowało działanie systemu na zmodyfikowanym smartfonie Xiaomi Mi 10 Pro, który umożliwia ładowanie z mocą 80 W. Smartfon ładuje się do pełna z wykorzystaniem ładownia bezprzewodowego w zaledwie 19 minut. W środku znajdziemy akumulator o pojemności 4000 mAh. Dla porównania Oppo Reno4 Pro z 65 W ładowaniem przewodowym potrzebuje 30 minut, co już jest rewelacyjnym wynikiem. Aktualne flagowce z 30 W systemami ładowania bezprzewodowego potrzebują około 70 minut do pełnego naładowania.

W chwili obecnej nie znamy żadnych szczegółów technicznych na temat 80 W ładowania bezprzewodowego. Xiaomi nie pochwaliło się także datą premiery w urządzeniach dostępny na rynku. Brakuje również informacji na temat ilości wydzielanego ciepła i ewentualnych systemów wentylacji. Podejrzewamy, że po raz pierwszy ultraszybkie ładowanie zobaczymy w przyszłorocznych flagowcach z rodziny Mi.