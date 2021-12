Xiaomi prezentuje MIUI 13! Nowe funkcje i lista smartfonów do aktualizacji

Xiaomi przygotowało dla nas wyjątkowo dużo, co ostatecznie zostało nam zaprezentowane podczas dzisiejszej prezentacji. Jedną z głównych atrakcji była premiera MIUI 13, najnowszej nakładki systemowej dla smartfonów i tabletów z Androidem .

Źródło: Xiaomi

Xiaomi miało dzisiaj duże wydarzenie, wypełnione wieloma ogłoszeniami. Lei Jun, CEO i współzałożyciel firmy, otworzył scenę z ujawnieniem MIUI 13 - najnowszej nakładki systemowej, która będzie miała ulepszone funkcje prywatności i zwiększone bezpieczeństwo.

Źródło: Xiaomi

Pozwoli ona również na współpracę wielu urządzeń Xiaomi w jednej sieci jak nigdy dotąd, w tym telefonów, tabletów, telewizorów, inteligentnych urządzeń ubieranych i domowych, a także asystenta głosowego XiaoAI.

Prywatność jest kluczową kwestią dla użytkowników smartfonów, dlatego Xiaomi wdrożyło trzystopniowy proces weryfikacji, choć brzmi to tak, jakby mogło działać tylko w niektórych regionach świata. Podstawową warstwą jest rozpoznawanie twarzy, następnie odczytywany jest znak wodny ID użytkownika, a dalej jest tak zwana "elektroniczna ochrona przed oszustwami".

Źródło: Xiaomi Źródło: Xiaomi Źródło: Xiaomi

Rozpoznawanie twarzy to tak właściwie rozpoznawanie całej górnej części ciała. Użytkownik ustawia swoją twarz, ale telefon rejestruje wszystko od pasa w górę, więc inne osoby o innej budowie ciała nie zostaną zatwierdzone, nawet jeśli mają podobną twarz.

Elektroniczna ochrona przed oszustwami posiada rejestr stron internetowych i urządzeń, które mogą przynieść złośliwe oprogramowanie. Ponadto, istnieje pełna książka telefoniczna numerów, które zostaną zapisane jako podejrzane, a użytkownik telefonu zostanie o tym poinformowany, zanim zaakceptuje połączenie.

Źródło: Xiaomi Źródło: Xiaomi Źródło: Xiaomi

Xiaomi przyniosło także nową czcionkę dla MIUI 13, nazwaną Means. Jest ona komercyjnie darmowa do pobrania, a jej pierwsze instalacje będą raczej formą testu, niż oficjalnym i pełnym wydaniem. Jest to czcionka bezszeryfowa, która upraszcza litery, znaki, cyfry. Usunięcie ozdobników to jedno, ale Xiaomi sprawiło też, że czcionka ta jest bardziej symetryczna, zarówno w odstępach, jak i wyglądzie znaków.

Pod względem wyglądu zmienia się nie tylko czcionka, ale również kolorystyka. Wszystkie telefony na MIUI 13 otrzymają nowe opcje tapet, gdzie kwiaty będą kwitły z jednej strony ekranu po włączeniu zasilania. Przeprojektowano również mnóstwo widżetów, aby lepiej wyrównywały się w siatce.

Źródło: Xiaomi Źródło: Xiaomi Źródło: Xiaomi

Kolejną istotną zmianą dla MIUI 13 jest dostępność na innych urządzeniach. Xiaomi opracowało MIUI 13 Pad, które jest przeznaczone dla tabletów, pomimo posiadania skromnej liczby modeli. Jest ona specjalnie opracowana do pracy na dużych ekranach, i choć nie ma słowa, czy Mi Mix Fold go dostanie, uważamy, że powinien, ponieważ akcentem jest tutaj wielozadaniowość.

Według firmy, ponad 3000 aplikacji zostały już opracowane do obsługi nowych funkcji. MIUI 13 Pad będzie posiadać specyficzne gesty, takie jak przeciąganie, pinch-to-resize, drag-and-drop lub możliwość otworzenia aplikacji bezpośrednio do małego okna.

Źródło: Xiaomi Źródło: Xiaomi Źródło: Xiaomi

Pozostaje jednak pytanie, kiedy MIUI 13 będzie dostępny? Jak odpowiada Xiaomi - "bardzo szybko". Nowa nakładka trawi na serię Xiaomi 12 i Xiaomi Mi 11 już w styczniu 2022 roku i dotrze również do kilku telewizorów Redmi. Tak, zgadza się - MIUI 13 jest projektowane również z myślą o Redmi i Poco, które są całkowicie niezależnymi markami.