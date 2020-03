Xiaomi prezentuje Redmi Note 9s, przenośny projektor i odkurzacz ręczny

Nie, nie jest to jedno uniwersalne urządzenie. Mamy za to trzy ciekawe produkty - warto je poznać!

Niektórzy producenci pokazują na specjalnych pokazach trzy modele smartfonów, a Xiaomi postąpiło odwrotnie - pokazało po jednym modelu trzech różnych urządzeń. Oczywiście największe zainteresowanie wzbudza Redmi Note 9s. Jest to smartfon z wyświetlaczem 6,67", wykonanym w technologii DotDisplay, która pozwala na osiągnięcie jasności 450-nitów oraz ma certyfikat HDR10. Jest on pokryty szkłem Gorilla Glass 5, pokazuje obraz w rozdzielczości Full HD+ oraz proporcjach 20:9. Pod obudową pracuje procesor Snapdragon 720G z układem graficznym Adreon 618. Procesor może korzystać z maksymalnie 6GB RAM. Na dane użytkownika przeznaczono 128GB miejsca na karcie pamięci UFS 2.1. W wyświetlaczu umieszczono obiektyw aparatu przedniego - 16 Mpix. Z tyłu znajdują się cztery - główny 48 Mpix, ultraszerokokątny 8 Mpix, makro 5 Mpix praz sensor głębi 2 Mpix. W obudowie urządzenia mamy wejście USB typu C. Całość zasila bateria 5020 mAh, wspierająca szybkie ładowanie 18W. Smartfon działa pod kontrolą systemu Android 10 z nakładką MIUI 11.

Co ciekawe, Redmi Note 9S to globalna wersja Redmi Note 9 Pro, który zadebiutował parę tygodni temu w Indiach. Zmieniła się tylko nazwa.

Mi Smart Compact Projector to drugie z zaprezentowanych urządzeń. Zgodnie z nazwą, jest ono kompaktowe, zapewniające wyświetlanie obrazu o jasności 500 ANSI i rozdzielczości 1080p. Wielkość wyświetlanego obrazu może być regulowana w zakresie 60-120". Działa pod kontrolą systemu Android 9, posiada zintegrowanego Asystenta Google i wbudowane głośniki. Ostatnie z urządzeń to Mi Handheld Vacuum Cleaner 1C. Ręczny odkurzacz bezprzewodowy zapewnia 5-stopniowy proces filtracji oraz ssanie o mocy 120AW. Na jednym ładowaniu działa ok. 60 minut. Wraz z odkurzaczem otrzymuje się cztery szczotki.

Źródło: Neowin