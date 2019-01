Xiaomi prezentuje składany telefon - robi wrażenie!

Xiaomi pokazało swój pierwszy składany smartfon. Zobacz wideo!

Na targach CES 2019 spore zamieszanie (w pozytywnym tego słowa znaczeniu) wywołała marka Royole, która pokazała składany telefon FlexPai. W przypadku Xiaomi krążyły tylko plotki, że firma zaprezentuje swój model tego rodzaju - a podobne krążą także wokół smartfonów Samsung, LG i Huwaei. Jednak wczoraj to chiński producent jako pierwszy z wielkich graczy zaprezentował materiał wideo, na którym sam prezes firmy, Lin Bin, bawi się składanym urządzeniem.

Co zwraca uwagę, to wielkość - mamy tu do czynienia nie ze smartfonem, ale phabletem, a może raczej tabletem zmieniającym się w smartfona. Co zwraca uwagę, to szybkie dopasowanie ekranu i ikonek w trakcie zmiany rozmiaru. Zobaczcie zresztą nagranie:

Jest to oczywiście model prototypowy, aczkolwiek istnieją przypsuzczenia, że taki składany ekran może pojawić się w Xiaomi Mi Mix 4. Jak na razie zarówno Xiaomi, jak i Royole mają wspólny problem - przystosowanie oprogramowania, aby było w stanie dopasowywać się do zmiennych kształtów urządzenia. Lin Bin zdradził dodatkowo, że sama technologia składanego ekranu wymaga jeszcze dopracowania.

Kolejnych składanych urządzeń możemy oczekiwać w lutym, na Mobile World Congress, kiedy to swoje prototypy i nowości będą prezentować światu wszyscy czołowi producenci. Jak dotąd wiemy na pewno, że nad składanymi ekranami pracują Xiaomi, Samsung, Huwei i Lenoovo.