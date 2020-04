Xiaomi prezentuje słuchawki Mi Air 2S TWS - mają działać 24 godziny!

Xiaomi zaprezentowało dzisiaj swoje nowe słuchawki bezprzewodowe - Mi Air 2S TWS. Producent deklaruje, że ich bateria wystarczy na 24h używania.

Xiaomi zaprezentowało Mi Air 2S TWS bez żadnych wcześniejszych zapowiedzi. Te słuchawki bezprzewodowe ma wyróżniać na tle konkurencji pojemna i wydajna bateria, wsparcie dla kodeków LHDC oraz ulepszona technologia Bluetooth. O co chodzi z tą ostatnią? Jest to Bluetooth 5.0 używające właśnie LHDC, co jest alternatywą dla wynalezionego przez Qualcomm standardu aptX-HD, z którego korzystają niemal wszyscy producenci smartfonów z systemem Android 10. Rozwiązanie Xiaomi polega na tym, że do każdej słuchawki dźwięk przesyłany jest osobno. Dzięki temu można każdej używać oddzielnie.

Słuchawki Xiaomi mają wsparcie dla ładowania bezprzewodowego w standardzie Qi. ładowanie przewodowe odbywa się przy użyciu portu USB typu C. Pełne zajmuje 60 minut. Słuchawki mogą działać 24 godziny, ale mocy wystarcza tylko na 5h intensywnej pracy, czyli słuchania muzyki. Choć słuchawki nie mają aktywnej redukcji szumów, mikrofon używa innych rozwiązań, aby podczas rozmów telefonicznych dźwięk osoby mówiącej nie był w żaden sposób zakłócany. Odbieranie połączeń przychodzących odbywa się poprzez puknięcie w jedną ze słuchawek. Wbudowany czujnik podczerwieni wykrywa, kiedy słuchawki są zdejmowane i natychmiast wstrzymuje odtwarzanie dźwięku.

Xiaomi Mi Air 2S są mocno zintegrowane z MIUI. Obsługują m.in. komendy głosowe asystenta Xiao AI. Jak na razie pojawią się na rynku chińskim, gdzie już ruszyła ich przedsprzedaż - kosztują w niej równowartość 240 złotych. Wiadomo, że mają trafić także na globalne rynki, ale nie wiemy jeszcze, kiedy to nastąpi.

Źródło: GSM Arena