Xiaomi przeprasza i wydaje MIUI 12.5 Enhanced - lista smartfonów do aktualizacji [16.12.2021]

Xiaomi wystosowało oficjalne przeprosiny do swoich użytkowników. Chodzi o problemy z nakładką MIUI i opóźniającym się procesem aktualizacji. Finalnie "nowa", poprawiona wersja MIUI 12.5 trafiła na pierwsze urządzenia. Znamy harmonogram i stale śledzimy pojawianie się MIUI 12.5 Enhanced na kolejnych smartfonach.

Od premiery nakładki MIUI 12 w zeszłym roku firma Xiaomi ma problemy ze stabilnością swojego oprogramowania. Sprawy nie ułatwia fakt, że aktualizacja do Androida 11 cały czas się przeciąga, a producent ma problem z udostępnieniem nowego oprogramowania na mnóstwo modeli.

Xiaomi Mi 11 i realme GT fot. Daniel Olszewski / PCWorld

System operacyjny z bardzo rozbudowaną nakładką, która niedawno była głównym elementem zachęcającym do zakupu sprzętu Xiaomi obecnie jest jedną z większych wad nowych modeli. Chińczycy powołali specjalny zespół, którego zadaniem jest naprawa nakładki MIUI. Niestety proces ten przeciąga się w czasie, ponieważ co chwilę pojawiają się kolejne problemy.

Xiaomi wydało jakiś czas temu nową wersję nakładki MIUI 12.5, która rozwiązuje większość błędów, ale użytkownicy nie są w pełni zadowoleni z takiego obrotu sprawy. Większość z nich liczy, że usterki znikną wraz z wprowadzeniem na rynek MIUI 13.

W dzień premiery nowych smartfonów Samsunga ze składanymi ekranami Xiaomi przygotowało konferencję prasową. Dotyczyła ona nakładki MIUI oraz jej przyszłości. Xiaomi przeprosiło swoich fanów i jednocześnie zaprezentowało nową wersję MIUI 12 o nazwie MIUI 12.5 enhanced. Ulepszona wersja ma wyeliminować 224 problemy z aplikacjami. Dodatkowo oprogramowanie zostało lepiej zoptymalizowane i zużywa mniej energii.

Pierwsze smartfony otrzymają MIUI 12.5 Enhanced już jutro - w piątek 13 sierpnia 2021 roku. Oprogramowanie na początek trafi na Xiaomi Mi Mix 4, rodzinę Mi 11, Mi 10, Redmi K40 oraz Redmi K30.

Xiaomi obiecało, że w dalszym ciągu pracować będzie nad poprawą stabilności swojego oprogramowania. Efekty prac zobaczymy przy okazji premiery MIUI 13 pod koniec tego roku.

AKTUALIZACJA 18.08.2021

Pierwsze smartfony otrzymały już aktualizację do wolnej od wad wersji MIUI 12. Xiaomi aby odróżnić stare i wadliwe nakładki MIUI 12 oraz MIUI 12.5 od nowszej wersji zdecydował się na wprowadzenie na rynek MIUI 12.5 Enhanced.

Aktualnie oprogramowanie układowe trafia na flagowe modele producenta z 2020 i 2021 roku z chińskiej dystrybucji. Mowa o telefonach bez dostępu do usług Google. Inżynierowie Xiaomi w dalszym ciagu pracują nad ich integracją z nową wersją nakładki MIUI 12.5 Enhanced.

W pierwszej turze aktualizację otrzymają następujące smartfony:

Mi 11 Ultra

Mi 11 Pro

Mi 11

Redmi K40 Pro

Redmi K40

Mi 10S

Mi 10 Ultra

Redmi K30S

Redmi K30 Pro

Mi 10

Mi 10 Pro

Redmi K40

Xiaomi nie chwali się jeszcze kiedy stosowna aktualizacja dotrze do Europy. Stanie się to zapewne dopiero po rozpoczęciu roku szkolnego.

AKTUALIZACJA 24.08.2021

Wszystko wskazuje na to, że Xiaomi wzięło sobie do serca naprawę autorskiej nakładki MIUI i spełnienie złożonych obietnic. Najnowsze informacje sugerują, że Chińczycy odłożyli w czasie publiczną prezentację MIUI 13, aby skupić się na procesie udostępniania aktualizacji MIUI 12.5 Enhanced na wszystkie kompatybilne urządzenia.

W sieci możemy znaleźć kolejne informacje dotyczące przyszłorocznego flagowca - Xiaomi Mi 12. Sugerują one, że urządzenie pracować będzie pod kontrolą Androida 12 wraz z nakładką MIUI 12.5 Enhanced. Dotychczas Xiaomi często udostępniało nowe wersje swojej nakładki graficznej razem z topowymi modelami.

MIUI 12.5 nadal będzie aktualną wersją nakładki

Dla posiadaczy sprzętu Xiaomi to bardzo dobra wiadomość. Firma powinna poradzić sobie z aktualnymi problemami bez dokładania sobie kolejnych komplikacji na własne życzenie.

Nakładka MIUI 13 prawdopodobnie zadebiutuje w przyszłym roku. Możliwe, że jej debiut zostanie opóźniony do czasu wprowadzenia na rynek Androida 13.

AKTUALIZACJA 26.08.2021

Miesiąc się kończy, a Xiaomi nadal nie wprowadziło na rynek nakładki MIUI 12.5 Enhanced na urządzenia z europejskiej dystrybucji, które posiadają dostęp do usług Google. Na chwilę obecną (26 sierpnia) inżynierowie Xiaomi nadal nie zintegrowali poprawionej nakładki MIUI 12.5 Enhnaced z usługami Google. Oprogramowanie udostępniane jest jedynie na smartfony z Chin, które nie posiadają aplikacji firmy Google.

Aktualizacja do MIUI 12.5.5 dla Mi 10T Pro Źródło: notebookcheck.net

Z drugiej strony Xiaomi w dalszym ciągu aktualizuje smartfony z europejskiej dystrybucji. Zeszłoroczny flagowiec - Xiaomi Mi 10T Pro otrzymał właśnie zaktualizowaną wersję MIUI. Oprogramowanie o numerze kompilacji 12.5.5.RJDEUXM wprowadza na pokład MIUI 12.5.5.

AKTUALIZACJA 30.08.2021

Xiaomi nie spełni danej obietnicy!

Do sieci trafiły najnowsze informacje, które sugerują, że Xiaomi nie udostępni aktualizacji do nakładki MIUI 12.5 Enhanced dla modeli z Europy w zakładanym terminie. Do końca sierpnia pozostał jeden dzień, a żaden smartfon nie otrzymał nadal oprogramowania, które trafiło już na chińskie modele .

Harmonogram aktualizacji do MIUI 12.5 Enhanced Źródło: gizchina.com

Xiaomi oficjalnie potwierdziło, że ulepszona nakładka MIUI 12.5 Enhanced trafi do użytkowników na całym świecie. Właśnie pojawiły się konkrety dotyczące pierwszej partii aktualizacji.

Oprogramowanie zbudowane w oparciu o nakładkę MIUI 12.5 Enhanced otrzymają Xiaomi Mi 11, Mi 11 Ultra, Mi 11i. Mi 11X Pro, Mi 11X, Mi 10T Pro, Mi 10T, Mi 10 Pro oraz Mi 10. Aktualizacja zostanie udostępniona dopiero w czwartym kwartale tego roku. Oznacza to, że spodziewać się jej możemy najwcześniej w październiku. Całość w dalszym ciągu pracować będzie pod kontrolą Androida 11. Aktualizacja do Androida 12 stanowić będzie zupełnie oddzielny proces.

AKTUALIZACJA 06.09.2021

Kolejne smartfony Xiaomi otrzymują aktualizację do MIUI 12.5 Enhanced. W dalszym ciągu mowa o urządzeniach z globalnej dystrybucji. Smartfony te nie posiadają dostępu do usług Google.

POCO F3 Źródło: mi-home.pl

Nowe oprogramowanie układowe trafiło na smartfony POCO F3 oraz Xiaomi Mi 11X. Oba urządzenia otrzymały system o numerze kompilacji V12.5.3.0.RKHMIXM. Nakładka MIUI 12.5 w wersji Enhanced w obu przypadkach poprawia płynność działania urządzenia. Mimo wielu zmian w kodzie źródłowym oprogramowania nie są one zauważalne na pierwszy rzut oka.

Aktualnie (6 września) Xiaomi nie rozpoczęło jeszcze aktualizacji do MIUI 12.5 Enhanced dla europejskich egzemplarzy smartfonów z dostępem do usług Google.

AKTUALIZACJA 07.09.2021

MIUI 12.5 Enhnaced psuje POCO F3!

W przypadku POCO F3 aktualizacja do MIUI 12.5 Enhnaced zamiast łatać znane błędy i problemy z działaniem sprawia, że urządzenie staje się praktycznie bezużyteczne. Okazuje się bowiem, że wybrani użytkownicy mają problemy z częstymi restartami i całkowitym wykorzystaniem dostępnej pamięci operacyjnej.

POCO F3 Źródło: mi-home.pl

Proces o nazwie framework powoduje restarty urządzenia. Wszystko ze względu na zajęcie całej dostępnej pamięci operacyjnej.

Producent nie wydał jeszcze oficjalnego oświadczenia w tej sprawie. Do czasu rozwiązania problemu nie zalecamy instalacji oprogramowania.o numerze kompilacji V12.5.3.0.RKHMIXM. Na szczęście system operacyjny nie jest dostępny na europejskie modele POCO F3.

AKTAULIZACJA 16.09.2021

Aktualizacja do najnowszej nakładki graficznej MIUI 12.5 Enhanced została udostępniona właśnie dla kolejnego smartfona. Tym razem mowa o tańszej wersji tegorocznego flagowca - Mi 11i. Najnowsza oprogrlawmwoanie o numerze kompilacji V12.5.2.0.RKKMIXM poza wprowadzeniem na pokład MIUI 12.5 Enhanced zawiera również zaktualizowane poprawki zabezpieczeń z sierpnia 2021 roku.

Xiaomi Mi 11i Źródło: mi-home.pl

System operacyjny udostępniany jest aktualnie dla smartfonów, które nie posiadają dostępu do usług Google.

AKTUALIZACJA 20.09.2021

Nowa wersja oprogramowania układowego z nakładką MIUI 12.5 Enhanced trafiła właśnie na smartfony Xiaomi Mi 10T oraz Xiaomi Mi 10T Pro - tańsze flagowce z 2020 roku.

Oprogramowanie o numerze kompilacji V12.5.4.0.RJDMIXM dostępne jest dla urządzeń z globalnej dystrybucji.

Xiaomi Mi 10T Pro Źródło: mi-home.pl

Całość zawiera również poprawki zabezpieczeń datowane na 1 sierpnia 2021 roku.

Aktualizacja waży 2,9 GB i wprowadza ważne zmiany wpływające na wydajność pracy urządzenia. Mowa o lepszym zarządzaniu zasobami, mniejszym wykorzystaniu pamięci operacyjnej oraz zmianach w jądrze systemu.

AKTUALIZACJA 21.09.2021

Xiaomi w przerwie od wydawania kolejnych aktualizacji potwierdziło, które z tańszych urządzeń dostaną nakładkę MIUI 12.5 Enhanced. To właśnie na nieco tańszych i słabszych smartfonach różnice powinny być doskonale widoczne.

Redmi Note 8T Źródło: mi-home.pl

Chiński producent ma dla konsumentów optymistyczne wiadomości. Okazuje się bowiem, że na nakładkę MIUI 12.5 Enhanced mogą liczyć posiadacze wielu tańszych i niezwykle popularnych modeli z 2019, 2020 oraz 2021 roku.

Poniżej lista siedmiu smartfonów Redmi, które otrzymają nowe oprogramowanie:

Redmi Note 8

Redmi Note 9 4G

Redmi Note 9 5G

Redmi Note 10 5G

Xiaomi Mi 10 Youth Edition

Redmi Note 9 Pro 5G

Redmi Note 10 Pro 5G

Szczególnie cieszy fakt, że oprogramowanie trafi na Redmi Note 8. To niezwykle popularny średniak z końca 2019 roku, który w Polsce sprzedawany jest pod nazwą Redmi Note 8T.

Niestety nie wiemy kiedy aktualizacje trafią na wyżej wymienione urządzenia. Raczej nie stanie się to szybko - Redmi Note 8 w niektórych krajach nadal nie otrzymał Androida 11.

AKTUALIZACJA 21.09.2021

Xiaomi po raz kolejny naprawia swoje błędy i niedociągnięcia w nakładce MIUI. Szkoda, że ponownie nie mówimy o udostępnieniu ulepszonej wersji MIUI 12.5 Enhanced. Posiadacze Redmi Note 10 Pro otrzymali nowe oprogramowanie układowe. Zawiera ono poprawki zabezpieczeń datowane na 1 sierpnia 2021 roku oraz naprawia problemy z czytnikiem linii papilarnych.

Redmi Note 10 Pro Źródło: mi-home.pl

Oprogramowanie o numerze kompilacji V12.5.8.0.RKFMIXM aktualnie trafia do modeli z globalnej dystrybucji. Producent raportuje, że naprawił przy okazji problem z wykorzystaniem pamięci podczas wyświetlaniem animacji. Zoptymalizowano również wyświetlanie powiadomień w trybie ciemnym.

Xiaomi poprawiło również sporo pomniejszych problemów i niedociągnięć. Oprogramowanie niedługo powinno trafić a wszystkie smartfony.

AKTUALIZACJA 27.09.2021

Xiaomi wprowadza MIUI 12.5 Enhanced na kolejne urządzenia. Tym razem mowa o tańszych smartfonach z rodziny Redmi. Niestety w dalszym ciągu oprogramowanie otrzymują jedynie telefony z chińskiej dystrybucji, które na dodatek nie posiadają zainstalowanych usług i aplikacji Google.

Redmi Note 10 5G Źródło: mi-home.pl

W drugiej turze aktualizacji do MIUI 12.5 Enhanced na rynku lokalnym oprogramowanie trafiło na Redmi Note 9 Pro 5G oraz Redmi Note 10 5G.

Zgodnie z dziennikiem zmian użytkownicy mogą liczyć na wyższą wydajność urządzenia, płynniejsze działanie i lepsze zarządzanie pamięcią. Są to kluczowe nowości zawarte w poprawionej nakładce MIUI 12.5 Enhanced.

Przy okazji wyżej wymienione urządzenia otrzymały poprawki zabezpieczeń datowane na 1 września 2021 roku.

Oprogramowanie dla Redmi Note 9 Pro 5G otrzymało numer kompilacji V12.5.4.0.RJSCNXM, a dla Redmi Note 10 5G V12.5.1.0.RKSCNXM.

W dalszym ciągu MIUI 12.5 Enhanced nie zostało zintegrowane z usługami Google.

AKTUALIZACJA 28.09.2021

Po 21 dniach od wycofania wadliwej aktualizacji do MIUI 12.5 Enhanced dla POCO F3, Xiaomi wznawia udostępnienie aktualizacji dla tego smartfona.

Poco F3 Źródło: techadvisor.co.uk

Oprogramowanie o numerze kompilacji V12.5.4.0.RKHMIXM ponownie dostępne jest dla smartfonów POCO F3 w wersji Global. Względem poprzedniej wersji o numerze V12.5.3.0.RKHMIXM naprawiono problemy z ponownym uruchamianiem się urządzenia oraz zajmowaniem całej dostępnej ilości pamięci operacyjnej.

AKTUALIZACJA 1.10.2021

Xiaomi zaktualizowało kolejne smartfony, ale ponownie otrzymały one MIUI 12.5 zamiast poprawionej wersji MIUI 12.5 Enhanced. Modele Redmi Note 7 oraz Redmi Note 7s z 2019 roku otrzymały nowe oprogramowanie układowe. Wprowadza ono na pokład MIUI 12.5. Niestety nie jest to najnowsza wersja nakładki, która poprawia problemy z wydajnością i stabilnością działania oprogramowania.

Redmi Note 7 Źródło: mi-home.pl

Aktualizacja o numerze kompilacji V12.5.1.0.QFGEUXM jest już dostępna dla urządzeń z europejskiej dystrybucji.

Nakładka MIUI 12.5 została zintegrowana z Androidem 10. Redmi Note 7 oraz Redmi Note 7s zadebiutowały na rynku z Androidem 9.0 Pie na pokładzie i zostały zaktualizowane do Androida 10. Smartfony nie otrzymają Androida 11 ani Androida 12.

AKTUALIZACJA 5.10.2021

MIUI 12.5 Enhanced w końcu dociera do Europy!

Xiaomi po ponad miesiącu zwłoki spełnia swoją obietnicę i udostępnia MIUI 12.5 Enhanced dla modelu z europejskiej dystrybucji. Posiadacze flagowego Mi 11 Ultra mogą pobierać najnowszą aktualizację z poprawioną wersją nakładki. Oprogramowanie udostępniane jest z wykorzystaniem aplikacji Mi Pilot. Oznacza to, że mówimy o wersji testowej, która nie trafiła jeszcze na wszystkie kompatybilne urządzenia.

System operacyjny o numerze kompilacji MIUI 12.5.10.0 RKAEUXM przeznaczony jest dla urządzeń z regionu EEA. Oprogramowanie dostępne dla Mi 11 Ultra wprowadza na pokład MIUI 12.5 Enhanced. Całość nadal oparta jest na Androidzie 11.

MIUI 12.5 Enhnaced dla europejskich modeli Mi 11 Ultra Źródło: xda-developers.com

AKTUALIZACJA 11.10.2021

Po nieco ponad miesiącu opóźnienia Xiaomi udostępniło nakładkę MIUI 12.5 Enhanced dla flagowego modelu Mi 11 na całym świecie. Aktualnie trwa aktualizacja modeli Global oraz na rynek europejski. Co ciekawe urządzenia otrzymują różne oprogramowanie. Smartfon z systemem operacyjnym Global otrzymały aktualizację o numerze kompilacji V12.5.9.0.RKBMIXM. Europejskie modele aktualizowane są do systemu w wersji V12.5.7.0.RKBEUXM. Oznacza to, że smartfony z dostępem do usług Google otrzymują minimalnie starszy system operacyjny.

Xiaomi Mi 11 Źródło: mi-home.pl

Najnowsze aktualizacje dla Xiaomi Mi 11 zawierają poprawki zabezpieczeń z września 2021 roku. MIUI 12.5 Enhanced dla Xiaomi Mi 11 udostępniane jest jako aktualizacja OTA.

AKTUALIZACJA 12.10.2021

Poprawiona wersja MIUI 12.5 Enhanced trafia na kolejne urządzenie. Tym razem nakładka została udostępniona posiadaczom modelu Redmi Note 10 Pro 5G. Klasycznie już oprogramowanie otrzymały na razie smartfony z oprogramowaniem w wersji Global. Mowa zatem o urządzeniach bez dostępu do usług Google.

Redmi Note 10 Pro Źródło: mi.com

Oprogramowanie o numerze kompilacji V12.5.9.0.RKPCNXM wprowadza funkcje takie jak Liquid Storage, optymalizację zużycia pamięci operacyjnej oraz płynniejsze animacje. Całość oparto na Androidzie 11.

Redmi Note 10 Pro w wersji z modemem 5G nie jest sprzedawany w naszym kraju. Mamy jednak nadzieje, że podobne oprogramowanie trafi wkrótce na Redmi Note 10 Pro.

AKTUALIZACJA 18.10.2021

Po długim czasie oczekiwania Xiaomi zdecydowało się na udostępnienie nakładki MIUI 12.5 Enhanced dla budżetowca. Redmi 9T otrzymał właśnie nowe oprogramowanie układowe, które wprowadza na pokład poprawioną wersję MIUI. To właśnie na tego typu urządzeniach najbardziej odczuwalne będą zmiany infrastrukturalne, które wprowadzone zostały w kodzie źródłowym oprogramowania.

Redmi 9T Źródło: mi-home.pl

Smartfony Redmi 9T z globalnej dystrybucji (bez dostępu do usług Google) otrzymały aktualizację o numerze kompilacji V12.5.2.0.RJQMIXM. Cały czas mowa o oprogramowaniu, które oparte jest na Androidzie 11.

Po instalacji Redmi 9T otrzymuje funkcję Liquid Storage, która lepiej zarządza wbudowaną pamięcią masową. Pojawiło się także rozwiązanie Atomized Memory, które optymalizuje wykorzystanie pamięci operacyjnej.

Niestety posiadacze polskich egzemplarzy będą musieli jeszcze trochę poczekać.

AKTUALIZACJA 22.10.2021

Xiaomi równolegle z pracami dotyczącymi Androida 12 udostępnia na swoje smartfony Androida 11 wraz z nakładką MIUI 12.5 Enhanced. Aktualizacja właśnie trafiła na model Mi 10T Lite z zeszłego roku.

Xiaomi Mi 10T Lite Źródło: mi-home.pl

Smartfony otrzymują aktualizacje o numerze kompilacji V12.5.3.0.RJSMIXM. Wprowadza ona na pokład ulepszoną wersję nakładki oraz poprawki zabezpieczeń datowane na 1 października 2021 roku.

Xiaomi wcześniej udostępniło na wybrane urządzenia aktualizację jako stabilną betę.

Producent obiecuje poprawę szybkości działania urządzenia. Pojawiły się kluczowe nowości - Liquid Storage oraz Atomizer Memory.

AKTUALIZACJA 27.10.2021

MIUI 12.5 Enhanced trafiło na kolejne smartfony, których posiadacze powinni bardzo szybko odczuć różnicę w działaniu. Mowa bowiem o tanich modelach Redmi 9 oraz Redmi Note 9. Budżetowiec i średniak z 2020 roku otrzymały nową aktualizacje oprogramowania, która wprowadza na pokład nakładkę MIUI 12.5 Enhanced.

Redmi 9 Źródło: mi-home.pl

Oprogramowanie oparto na Androidzie 11 z poprawkami zabezpieczeń z 1 października 2021 roku. Aktualnie nowe oprogramowanie udostępniane jest jako Stable Beta. Oznacza to, że stopniowo trafia do kolejnych użytkowników. Aktualizacja waży około 2,5 GB.

Aktualnie MIUI 12.5 Enhanced udostępniane jest na smartfony z dystrybucji Global. Dla Redmi 9 przewidziano oprogramowanie układowe o numerze kompilacji V12.5.3.0.RJCMIXM, a dla Redmi Note 9 V12.5.2.0.RJOMIXM.

AKTUALIZACJA 3.11.2021

Xiaomi udostępniło MIUI 12.5 Enhanced dla Redmi Note 9 w kolejnych krajach. Tym razem oprogramowanie trafiło na smartfony z Indii. To ważna informacja, ponieważ urządzenia te posiadają dostęp do usług Google. Oznacza to, że podobne oprogramowanie powinno wkrótce pojawić się również na smartfonach sprzedanych w naszym kraju.

Redmi Note 9 Źródło: techadvisor.co.uk

Najnowsze oprogramowanie układowe otrzymało numer kompilacji V12.5.2.0.RJOINXM. Posiadacze Redmi Note 9 poza MIUI 12.5 Enhanced otrzymują również poprawki zabezpieczeń datowane na 1 października 2021 roku.

System operacyjny udostępniany jest jako aktualizacja OTA. W sieci znajdziemy również pełen obraz do instalacji z poziomu recovery urządzenia.

AKTUALIZACJA 9.11.2021

Nakładka MIUI 12.5 Enhanced trafia na kolejne urządzenia. Tym razem aktualizacji doczekali się posiadacze POCO M2 Pro. Indyjskie egzemplarze otrzymały już nowe oprogramowanie układowe o numerze kompilacji V12.5.2.0.RJPINXM. Wprowadza ono na pokład najnowszą wersję nakładki graficznej od Xiaomi.

POCO M2 Pro Źródło: mi.com

Producent przy okazji zaktualizował poprawki zabezpieczeń. Dziennik zmian wspomina również o dodatkowych ulepszeniach, które mają poprawić stabilność i zwiększyć wydajność systemu.

AKTUALIZACJA 15.11.2021

Xiaomi przygotowuje się do wydania aktualizacji do MIUI 12.5 Enhanced na kolejne urządzenia. Trzecia tura obejmie aż 25 smartfonów/tabletów z logo Xiaomi, Poco lub Redmi na obudowie. Początkowo oprogramowanie pojawi się w Chinach, a jego obecność stopniowo rozszerzać się będzie na inne kraje.

Informacje zostały przekazane po raz pierwszy przez chiński portal ITHome. Poniżej lista urządzeń objętych aktualizacją:

Xiaomi CIVI

Xiaomi Pad 5, Pad 5 Pro, Pad 5 Pro 5G

Xiaomi Mi CC9 (Mi 9 Lite), Mi CC9 Pro (Mi Note 10/Pro), Mi CC9 Meitu Customized Edition

Xiaomi Mi 11 Youth Edition

Xiaomi Mi 9, Mi 9 Pro, Mi 9 SE

Redmi Note 8 Pro

Redmi 9

Redmi 10X 4G (Redmi Note 9), Redmi 10X 5G, Redmi 10X Pro 5G

Redmi Note 11 5G (POCO M4 Pro 5G), Redmi Note 11 Pro

Redmi K20 (Mi 9T), Redmi K20 Pro (Mi 9T Pro)

Redmi K30 (POCO X2), Redmi K30 5G, Redmi K30i 5G, Redmi K30 Ultra

Redmi K40 Gaming Edition (POCO F3 GT)

MIUI 12.5 Enhanced na wyżej wymienionych urządzeniach z chińskiej dystrybucji pojawi się jeszcze w listopadzie tego roku.

AKTUALIZACJA 16.11.2021

Xiaomi co chwilę chwali się kolejnymi smartfonami, które otrzymają aktualizację do poprawionej wersji MIUI 12.5 Enhanced. Niestety do sieci trafiła także lista smartfonów, które z pewnością nie otrzymają nowego oprogramowania. Mowa o starszych modelach z 2019 roku, które nadal są bardzo popularne w naszym kraju.

Redmi Note 7 fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Posiadacze tańszych smartfonów Redmi oraz Xiaomi będą musieli obejść się smakiem. Poniżej lista smartfonów, które nie zostaną zaktualizowane do MIUI 12.5 Enhanced:

Redmi Y3

Redmi Note 7

Redmi Note 7s

Redmi Note 7 Pro

Redmi 7

Redmi 7A

Mi A3

Mowa między innymi o niesamowicie popularnym Redmi Note 7. Był to jeden z najlepiej sprzedających się smartfonów 2019 roku. Nie dziwi nas obecność Mi A3 - smartfon ten należy do projektu Android One i nie posiada nakładki MIUI. Wyżej wymienione telefony w kilku regionach zostały zaktualizowane do MIUI 12.5, ale nie otrzymały Androida 11. Wsparcie dla rodziny Redmi 7 zostało już definitywnie zakończone.

AKTUALIZACJA 22.11.2021

Nowa wersja nakładki MIUI trafia na kolejne urządzenia. Tym razem MIUI 12.5 Enhanced mogą pobierać posiadacze starszych średniaków z rodziny Redmi. Mowa o modelach Redmi 9 oraz Redmi Note 9 Pro.

Redmi 9 otrzymało aktualizację w Chinach. Mowa o wariancie, który nie posiada dostępu do usług Google. Najnowsza wersja oprogramowania układowego otrzymała numer kompilacji V12.5.4.0.RJCCNXM.

Redmi 9 Źródło: mi-home.pl

Redmi Note 9 Pro otrzymał MIUI 12.5 Enhanced w Indiach. Smartfon został zaktualizowany do oprogramowania o numerze kompilacji V12.5.2.0.RJWINXM.

Redmi Note 9 Pro Źródło: mi-home.pl

AKTUALIZACJA 29.11.2021

Kolejny smartfon już wkrótce otrzyma aktualizację do MIUI 12.5 Enhnaced. Xiaomi wydało nowe oprogramowanie układowe dla wybranych użytkowników smartfonów Mi 10T oraz Mi 10T Pro z Europy. Aktualizacja systemu operacyjnego o numerze kompilacji V12.5.9.0.DJFEUXM waży aż 3,3 GB. Oprogramowanie nadal oparte jest na Androidzie 11.

Xiaomi Mi 10T Źródło: mi-home.pl

Zgodnie z dziennikiem zmian Xiaomi pozbyło się różnego rodzaju błędów, które zostały odkryte przez użytkowników. Mowa o braku wyświetlania powiadomień o połączeniach powiadomień czy niepoprawnie działającym ekranie blokady. Zoptymalizowano również wyświetlanie powiadomień firm trzecich w trybie ciemnym.

Nieco starsze oprogramowanie o numerze kompilacji V12.5.3.0.RJDINXM trafiło do smartfonów Mi 10T i Mi 10T Pro sprzedawanych w Indiach.

AKTUALIZACJA 3.12.2021

Chińczycy zaktualizowali do nowej wersji nakładki MIUI 12.5 Enhanced kolejne dwa urządzenia. Tym razem mowa o niezwykle popularnych smartfonach z rodziny Poco X3. Model Poco X3 otrzymał aktualizację w Indiach, a jego wersja z NFC - Poco X3 NFC globalnie.

Poco X3 Źródło: mi.com

Oprogramowanie o numerze kompilacji V12.5.4.0 RJGINXM dla Poco X3 oraz V12.5.4.0 DJGXIMX dla Poco X3 NFC nadal oparte jest na Androidzie 11.

Producent deklaruje poprawę wydajności urządzenia, stabilności pracy oraz optymalizację wykorzystania podzespołów.

Aktualizacja zawiera również poprawki zabezpieczeń datowane na 1 listopada 2021 roku. Mamy nadzieję, że oprogramowanie wkrótce pojawi się na Poco X3 Pro. To jeden z popularniejszych modeli w Polsce.

Xiaomi udostępniło aktualizację do MIUI 12.5 Enhanced również dla jednego ze swoich najnowszych urządzeń. Nową wersję oprogramowania układowego mogą pobierać już posiadacze Xiaomi 11 Lite 5G NE. Mowa o smartfonie, który zastąpił na rynku model Mi 11 Lite. Xiaomi 11 Lite 5G NE pojawiło się na rynku razem z modelami z serii 11T.

Xiaomi 11 Lite 5G NE Źródło: mi.com

Nowa wersja oprogramowania układowego w dalszym ciągu oparta jest na Androidzie 11. Nowością jest MIUI 12.5 Enhanced. Oprogramowanie o numerze kompilacji V12.5.4.0.RKOINXM oraz V12.5.4.0.RKOTRXM udostępniane jest aktualnie w Indiach i Turcji.

Xiaomi 11 Lite 5G NE otrzyma trzy aktualizacje zmieniające wersję Androida oraz 4 lata aktualizacji zabezpieczeń. Posiadacze tego modelu dostaną zatem aktualizację do Androida 12, Androida 13 oraz Androida 14.

AKTUALIZACJA 7.12.2021

Xiaomi w grudniu uruchomiło aktualizację do MIUI 12.5 Enhanced dla kilku nowych urządzeń z różnych segmentów cenowych. Teraz nadszedł czas na POCO M2. To jeden z najtańszych, a zarazem najlepiej sprzedających się smartfonów od POCO.

POCO M2 Źródło: mi.com

W praktyce POCO M2 to Redmi 9 sprzedawany pod inną nazwą. Redmi otrzymało już aktualizację do MIUI 12.5 Enhnaced w październiku 2021 roku. Również Redmi 9 Prime (lepiej wyposażona wersja) został zaktualizowany. Teraz nadszedł czas na POCO M2.

Smartfon otrzymał aktualizację do MIUI 12.5 Enhanced. Oprogramowanie o numerze kompilacji V12.5.3.0.RJRINXM jest udostępniane jako aktualizacja OTA w Indiach. Nie powinno to dziwić, ponieważ POCO M2 sprzedawany jest tylko w tym kraju.

Smartfon po aktualizacji do MIUI 12.5 Enhanced pracuje pod kontrolą Androida 11. Urządzenie raczej nie otrzyma aktualizacji do Androida 12.

AKTUALIZACJA 16.12.2021

Xiaomi intensywnie przygotowuje się do prezentacji nowej wersji nakładki - MIUI 13. Jednocześnie producent nie zakończył jeszcze procesu aktualizacji do MIUI 12.5 Enhanced.

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Chiński producent udostępnił właśnie nową wersję nakładki MIUI 12.5 Enhanced dla Xiaomi Mi Note 10 Lite. Oprogramowanie pojawiło się dla smartfonów w wersji Global. Oznacza to, że polskie Mi Note 10 Lite w chwili obecnej nie otrzymały jeszcze aktualizacji.

Oprogramowanie o numerze kompilacji V12.5.4.0.RFNMIXM waży 2,7 GB. System operacyjny nadal oparty jest na Androidzie 11.