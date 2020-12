Xiaomi przygotowało tylko milion egzemplarzy Mi 11

Na premierę przygotowano niewielką ilość egzemplarzy. MI 11 z pewnością wyprzeda się błyskawicznie szybko

Chińczycy przygotowują się do wprowadzenia na rynek nowego, flagowego smartfona. Nadchodzący model z rodziny Mi 11 będzie pierwszym urządzeniem z procesorem Qualcomm Snapdragon 888.

Xiaomi Mi 11 Źródło: Gizmochina.com

Producent potwierdził już, że premiera telefonu odbędzie się 28 grudnia 2020 roku. Tego samego dnia mieszkańcy Chin będą w stanie zamówić w przedsprzedaży najnowszego Mi 11. Najnowsze informacje z portalu społecznościowego Weibo wskazują, że na debiut rynkowy przygotowano 1 milion egzemplarzy. Jak na flagowy smartfon Xiaomi nie jest to powalająca liczba.

Pierwsza partia trafi do sprzedaży jedynie na rynek chiński. Będą to urządzenia wyposażone w Androida bez dostępu do usług Google. Z przecieków wiemy, że szersza dostępność Mi 11 oczekiwana jest dopiero na wiosnę - po chińskim nowym roku.

Produkcja Xiaomi Mi 11 trwa od co najmniej dwóch miesięcy.

Oficjalne informacje o Xiaomi Mi 11 pojawią się już w najbliższy poniedziałek.

