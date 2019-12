Xiaomi przygotowuje się do aktualizacji MIUI 11

Smartfony chińskiego producenta otrzymają wkrótce wsparcie dla formatu HEIC, funkcję skanowania dokumentów oraz tagowania filmów.

Spis treści

Xiaomi od lat wypuszcza swoje urządzenia z autorską nakładką MIUI znacząco ingerującą w wygląd i funkcjonalność systemu Android. Jedynymi wyjątkami są urządzenia z serii Mi A, które należą do programu Android One w związku z czym pracują pod kontrolą niezmodyfikowanej wersji Androida.

Źródło: techadvisor.co.uk

Nakładka MIUI 11 została oficjalnie zaprezentowana we wrześniu tego roku na specjalnej imprezie zorganizowanej w Chinach, a przecieki pojawiały się w sieci na wiele miesięcy przed prezentacją. MIUI 11 wprowadza wiele nowości takich, jak przebudowany interfejs, odświeżone czcionki, zaktualizowane Always On Display i wiele innych.

Stabilna wersja MIUI 11 dostępna jest już na wielu urządzeniach. Zaliczyć do nich możemy najnowsze flagowe modele Mi 9, Mi 9T, Mi 8, ale także tańsze Redmi 4X i inne. Wydawałoby się, że prace nad MIUI 11 zostały zakończone, a niedługo skończy się także proces aktualizacji przewidziany dla sporej ilości urządzeń.

Najnowsze informacje wskazują jednak, że Xiaomi wprowadzi kilka nowych funkcji do MIUI 11. Oto one:

Tagowanie nagrań wideo

Kod źródłowy ostatniego wydania MIUI 11 posiada wpisy, które odpowiedzialne są za wprowadzenie nowej funkcji zwanej tagowaniem wideo. Funkcja ta przyda się osobom, które często nagrywają długie filmy. Dzięki znacznikom można będzie szybko i wygodnie oznaczyć poszczególne części nagrania.

Skanowanie dokumentów i dowodów tożsamości

Kolejną nowością w przyszłym wydaniu MIUI 11 jest skanowanie dokumentów oraz dowodów tożsamości bezpośrednio z aplikacji aparatu. Tryb document mode umożliwi zapisanie kolorowych lub czarno-białych kopii wybranych dokumentów. Oddzielny tryb ID Copy Mode pozwoli szybko zeskanować dowód osobisty. Nie zabrakło kopiowania dwustronnego oraz funkcji kopiowania z zachowaniem rozmiarów oryginału.

Obsługa standardu HEIC

HEIC - High Efficiency Image File Format to nowy format zapisu zdjęć. Rozwiązanie to wdrażane jest od 2013 roku. Obecnie Apple od pewnego czasu domyślnie zapisuje zdjęcia za pomocą HEIC.

Aplikacja aparatu w MIUI uzyska wsparcie dla komunikatów HEIF/HEIC. Jest to wysoce wydajny standard, którego celem jest drastyczne zmniejszenie rozmiaru fotografii przy jedynym zachowaniu wysokiej jakości. W przyszłości HEIC ma zastąpić popularne obecnie pliki PNG oraz JPG.

Nie wiemy jeszcze, kiedy nowe funkcje pojawią się w finalnych wydaniach MIUI 11. Biorąc pod uwagę fakt, że opcje pojawiły się już w wydaniach nightlies już niedługo powinny one trafić do finalnych wydań.

Źródło: xda-developers.com