Xiaomi - rekordowy przychód w trzecim kwartale 2019

Chociaż Xiaomi zanotowało spadek sprzedaży smartfonów, przychód firmy za trzeci kwartał 2019 jest rekordowy.

Xiaomi podało w oficjalnym raporcie finansowym przychód wynoszący 7,63 mld dolarów, jednak co jest interesujące - dużą część z tej kwoty firma uzyskała dzięki swoim oddziałom zajmującym się Internetem Rzeczy oraz Smart Home. Tymczasem smartfony, z którymi marka ta jest najbardziej kojarzona, zaliczyły spadek o 7,8% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Sprzedało się 32,1 mln smartfonów producenta, co przyniosło mu 4,59 mld USD dochodu i pozwoliło mu na zajęcie czwartego miejsca na liście najpopularniejszych marek świata - jego udział w rynku smartfonów wynosi obecnie 9,2%.

Z działu Internetu Rzeczy producent miał 2,22 mld USD przychodu, co jest kwotą większą aż o 44,4%, niż rok temu. Takie rzeczy, jak Smart TV i laptopy dały dochód 824 mln USD - co jest również skokiem do góry, wynoszącym 36,5%. W stosunku do ubiegłego roku przychody firmy ze sprzedaży sprzętów na rynkach poza Chinami zwiększyły się o 17,2%, co świadczy o zauważalnej ekspansji marki. A ile wyniósł czysty zysk Xiaomi? Przychód to 7,63 mld, a na czysto zarobiono 1,3 mld USD. Jest to więcej o 37,1% w stosunku do 2018. Podsumowując - Xiaomi narzekać nie może.