Xiaomi rozczaruje wielu klientów! MIUI 14 może zostawić Was na lodzie

Premiera nowej wersji Androida zbliża się wielkimi krokami, a w parze z nią idzie również wejście na rynek nowych nakładek producentów. Sprawdzamy, które telefony dostaną najnowszą wersję MIUI o Xiaomi, a które będą musiały pożegnać się z nowymi aktualizacjami.

MIUI to jedna z najbardziej charakterystycznych i najlepiej rozpoznawalnych nakładek na Androida. Xiaomi wprowadziło do swoich telefonów z systemem od Google wiele usprawnień i własnych smaczków. System ten w niektórych miejscach przypomina zwykłego Androida, nieraz bazuje raczej na estetyce Apple, a w wielu miejscach idzie też własnymi ścieżkami.

W Polsce wiele osób korzysta z telefonów od Xiaomi - są to świetne urządzenia za bardzo dobre pieniądze, których stosunek ceny do jakości ciężko przebić innym firmom. Nie dziwi więc fakt, że wiele osób z niecierpliwością oczekuje na informacje o kolejnej aktualizacji nakładki tej firmy - chcemy przecież, aby nasze urządzenia miały najnowsze funkcje i najlepszą możliwą stabilność, a to właśnie oferuje każda kolejna nowa wersja systemu.

Kiedy dostanę MIUI 14?

Na szczęście na stronie xiaomiui.net

pojawiły się pierwsze informacje na temat dostępności nadchodzącego MIUI 14. Dla większości telefonów będzie ona bazowała na nowiutkim Androidzie 13, jednak niektóre urządzenia dostaną wariant napisany na podstawie Androida 12. Co ciekawe, okazuje się, że jego oficjalna prezentacja ma mieć miejsce 13 sierpnia - nie będziemy więc czekać na nią długo.

Niestety oficjalna prezentacja nie oznacza, że tego samego dnia system trafi do naszych smartfonów. Jest to raczej okazja na zaprezentowanie nadchodzących zmian i informacja o tym, czego możemy się spodziewać po nowym systemie. Sama nakładka wejdzie na rynek kilka miesięcy później.

Kiedy premiera MIUI 14?

Według najnowszych informacji, pierwszym telefonem z MIUI 14 będzie nadchodzący flagowiec Xiaomi 13. Wiemy z kolei, że premiera nowego telefonu ma odbyć się w listopadzie tego roku. Oznacza to, że pierwsze telefony zaczną otrzymywać nową nakładkę już w listopadzie - będą to zapewne najnowsze flagowce firmy.

Z doświadczenia wiemy, że Xiaomi wprowadza swoje nowe nakładki stopniowo, z czasem powiększając pulę telefonów, dla których nowy system jest dostępny. Jednak możemy się spodziewać, że wszystkie urządzenia, dla których ma zostać udostępniona nowa nakładka, otrzymają ją do końca pierwszego kwartału 2023 roku - chociaź oczywiście ten proces może się przedłużyć.

Czy mój telefon dostanie MIUI 14?

Fot. Adrian Sobolewski/PCWorld.pl

Co ciekawe, zasady aktualizacji do MIUI 14 są w tym roku dość przejrzyste. Okazuje się, że wszystkie urządzenia, które aktualnie działają na podstawi Androida 12, otrzymają aktualizację do MIUI 14. Jeśli ma to być dla nich ostatnia aktualizacja, dostaną one MIUI 14 bazujące na Androidzie 12, a jeśli czeka ich jeszcze rok lub więcej wsparcia - będzie to ta sama nakładka MIUI 14, ale na podstawie Androida 13.

Jeśli więc najnowsze oprogramowanie dostępne dla naszego smartfona od Xiaomi obsługiwane jest przez dwunastą wersję Androida - nie musimy się przejmować utratą wsparcia. Jeśli jednak nasz telefon bazuje na Androidzie 11 lub starszym - niestety nie możemy już liczyć na najnowszą wersję systemu operacyjnego od Xiaomi.

Poniżej przedstawiamy pełną listę urządeń od Xiaomi i jego marek-córek (Redmi i POCO), które otrzymają najnowszą aktualizację. Oczywiście do czasu oficjalnego ogłoszenia jest to jeszcze lista bazowana na spekulacjach, ale informacje mimo wszystko powinny być raczej celne. Warto też wspomnieć, że lista ta jest całkiem pokaźna - Xiaomi stara się wspierać naprawdę sporo swoich urządzeń.

Urządzenia Xiaomi, które otrzymają aktualizacje do MIUI 14

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12X

Xiaomi 12 Ultra

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 11T

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi Mi 11 Lite 4G

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Xiaomi Mi 11 LE

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi 11i

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi Mi 11X

Xiaomi Mi 11X Pro

Xiaomi MIX 4

Xiaomi MIX FOLD

Xiaomi MIX FOLD 2

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10i 5G

Xiaomi Mi 10S

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10 Lite

Xiaomi Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi 10T

Xiaomi Mi 10T Pro

Xiaomi Mi 10T Lite

Xiaomi Pad 5

Urządzenia Redmi, które otrzymają aktualizacje do MIUI 14

Redmi Note 11

Redmi Note 11 5G

Redmi Note 11 SE

Redmi Note 11 4G

Redmi Note 11T 5G

Redmi Note 11 Pro

Redmi Note 11 Pro+ 5G

Redmi Note 11S

Redmi Note 11S 5G

Redmi Note 11 Pro

Redmi Note 11 Pro 5G

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10 Pro Max

Redmi Note 10

Redmi Note 10S

Redmi Note 10 Lite

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 10T 5G

Redmi Note 10 Pro 5G

Redmi Note 9 4G

Redmi Note 9 5G

Redmi Note 9T 5G

Redmi Note 9 Pro 5G

Redmi Note 8 (2021)

Redmi 10C

Redmi 10A

Redmi 10

Redmi 10 5G

Redmi 10 2022

Redmi 9T

Redmi Note 11E

Redmi Note 11E Pro

Redmi Note 11T Pro

Redmi Note 11T Pro+

Urządzenia POCO, które otrzymają aktualizacje do MIUI 14

POCO M2

POCO M3

POCO M4 Pro 4G

POCO M4 5G

POCO M5

POCO M5s

POCO X4 Pro 5G

POCO M2 Pro

POCO M4 Pro 5G

POCO M3 Pro 5G

POCO X3 NFC

POCO X3

POCO X3 Pro

POCO X3 GT

POCO X4 GT

POCO F4

POCO F3

POCO F3 GT

POCO C40

POCO C40+

Te telefony nie dostaną już nowych aktualizacji

Niestety nie wszystkie telefony mogą dostać aktualizacje do najnowszego systemu. W tym roku Xiaomi ma zamiar opuścić między innymi serię Mi 9 - jedne z najlepiej przyjętych flagowców firmy. Z pewnością spotka się to z dużym niezadowoleniem części klientów, którzy wiernie trzymają się swoich (nadal prężnie działających) telefonów z tej rodziny. Niestety, firma zdecydowała, że nadszedł już na nie czas.