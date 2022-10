Xiaomi rozdaje odkurzacze za darmo! Ta premierowa oferta zwali Cię z nóg, ale nie masz dużo czasu

Przedpremierowa promocja na najnowsze telefony Xiaomi jest bardzo ciekawa! Nie dość dopiero co zaprezentowane telefony kupimy w świetnych cenach, to jeszcze Xiaomi do naszego zakupu zupełnie za darmo dorzuci świetny gratis!

Premiera najnowszych produktów Xiaomi z pewnością wzbudzi wiele emocji. Firma zaprezentowała urządzenia z wielu obszarów swojego działania - od telefonów, przez sprzęt RTV, aż do AGD. Jednak bezsprzecznie najciekawszą nowością są dwa smartfony, które ujrzały światło dzienne na konferencji. Xiaomi 12T oraz 12T Pro kontynuują starania Xiaomi aby do tzw. budżetowych flagowców wprowadzić jak najlepsze i najciekawsze podzespoły, które pozwolą im rywalizować z najdroższymi nawet urządzeniami.

Nowe telefony Xiaomi

Xiaomi zaprezentowało 4.10.2022 swoje nowe budżetowe flagowce. Jest to seria 12T, w ramach której zobaczyliśmy dwa modele - 12T oraz 12T Pro. Tańsza wersja w konfiguracji 8/128 GB kosztuje już od 2799 zł, podczas gdy model Pro zaczyna się od 3799 zł za wariant 8/128 GB.

12T to tańszy wariant, który napędza nowy MediaTek Dimensity 8100 Ultra. W połączeniu z ogromną baterią 5000 mAh i świetnym ekranem CrystalRes AMOLED, telefon będzie idealny dla osób, które potrzebują wszechstronnego, szybkiego smartfona, który nie zawiedzie w żadnej sytuacji. Xiaomi 12T Pro tylko buduje na tym silnym fundamencie, dodając do tego innowacyjny aparat 200 MP z matrycą o wielkości 1/1,22". Jest ona połączona z zupełnie nowym systemem elektronicznej obróbki zdjęć, dzięki czemu zarówno fotografia, jak i wideo, będą nie tylko lepsze, ale też zdecydowanie łatwiejsze. Za poprawne działąnie tych dodatków odpowiedzialny jest jeszcze mocniejszy Snapdragon 8+ Gen 1 - najnowszy flagowy procesor od Qualcomm.

Jak dostać darmowy odkurzacz od Xiaomi?

W promocji przedpremierowej, która trwa od 4.10.2022 aż do rozpoczęcia oficjalnej sprzedaży 13.10.2022, Xiaomi oferuje świetną okazję dla osób zainteresowanych zakupem nowego telefonu od producenta. Jeżeli w tym czasie zdecydujemy się kupić jeden z nowych telefonów - czy to Xiaomi 12T, czy tez Xiaomi 12T Pro - dostaniemy do naszego zamówienia w gratisie odkurzacz automatyczny Xiaomi Robot Vacuum-Mop Lite 2!

Aby wziąć udział w tej promocji wystarczy po prostu zamówić jeden z powyższych telefonów na stronie producenta. Zostanie on wysłany do nas już 13 października, czyli w dzień rozpoczęcia oficjalnej sprzedaży, a w paczce znajdziemy nie tylko telefon, ale także wspomniany odkurzacz. Może to być świetna okazja dla osób, które od dłuższego czasu zastanawiały się nad zakupieniem takiego sprzętu - teraz mamy okazję zdobyć go za darmo! W oficjalnej sprzedaży odkurzacz ten kosztuje 799 zł, nie jest to więc byle jaki gratis!

Jeżeli jesteście zainteresowani tym telefonem, warto sprawdzić oferty na stronie producenta na Xiaomi 12T oraz Xiaomi 12T Pro.

