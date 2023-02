Xiaomi rozdaje walentynkowe prezenty! Kup jedno urządzenie, a drugie otrzymasz gratis

Do 14 lutego pozostało niewiele czasu, jeśli więc chcesz kupić prezent na walentynki, a przy okazji zaoszczędzić lub nawet przygarnąć jeden z nich do siebie...Xiaomi ma dla Ciebie specjalną promocję na kilka popularnych urządzeń.

Spis treści

Świętuj walentynki z Xiaomi i oszczędzaj

Dzień święty należy święcić, a okazja do sprawienia radości bliskim jest tego najlepszym przykładem. Walentynki są obchodzone w Polsce coraz częściej, a tendencję wzrostową obserwuje się już od lat 90-tych XX wieku. Wyjątkowe święto zakochanych jest już niemal tradycją, ponieważ na kartach historii zapisało się znacznie wcześniej. W związku z popularyzacją, w akcję tematyczną angażują się również uznani producenci oraz marki. Wśród nich znalazło się...Xiaomi! Pierwsze promocje okolicznościowe ruszyły już dziś, zarówno stacjonarnie, jak i online. Przyjrzeliśmy się ofercie, aby wyłonić najlepsze okazje.

Źródło: Adobe Stock/Drobot Dean

Mi Smart Air Fryer

Któż nie lubi słonych przekąsek? Xiaomi udowadnia, że wcale nie muszą kojarzyć się z tłustą, niezdrową dietą. Beztłuszczowa wersja frytkownicy pozwoli na przyrządzenie wielu rodzajów składników - w tym oczywiście frytek, ale i również innych warzyw, ryb i nie tylko. Duża pojemność, szeroki zakres funkcji i temperatur to nie wszystko. Mi Smart Air Fryer umożliwia połączenie z aplikacją mobilną. Tylko przez kilka dni będziemy mieli okazję kupić popularny sprzęt znacznie taniej! Zamiast 449 zł, za kultową frytkownicę zapłacisz 379 zł.

Zobacz również:

Aktualne ceny w sklepach Beztłuszczowa Xiaomi Mi Smart Air Fryer 3.5l 459 zł

Szczoteczka soniczna Xiaomi T700

Na niczym nie zależy nam tak, jak na zachowaniu zdrowia bliskich. Nieodpowiednia higiena jamy ustnej przyczynia się do wielu chorób, a odpowiedni komfort i bezpieczeństwo podczas szczotkowania to podstawa. Xiaomi przedstawia soniczny model z technologią DuPont Staclean oraz łącznością Bluetooth 5.0. Podczas trwającej akcji masz okazję upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, ponieważ za 2 sztuki zapłacisz 600 zł, podczas gdy jedna z nich to wydatek rzędu 549 zł na oficjalnej stronie Xiaomi.

Walentynkowe okazje Xiaomi - pozostałe promocje

To nie wszystko, co przygotowała dla nas marka Xiaomi. Wśród ofert znalazły się również m.in. bezprzewodowe słuchawki Buds 3 Te, zasługują na specjalne wyróżnienie, a drugą parę dostaniesz gratis. Zarówno kupowane pojedynczo, jak w komplecie wyniosą Cię 499 zł. Okazje znajdą się również dla sympatyków muzyki, a mowa tu o bezprzewodowym głośniku o wadze jajka. Dwie sztuki Xiaomi Mi Compact Bluetooth Speaker kosztują zaledwie 80 zł (regularna cena sztuki to 69 zł). Wszelkie dodatkowe informacje, jak i promocje znajdziesz pod tym linkiem.

