Xiaomi rozpoczyna nowy rok od promocji na smartfony! Możesz oszczędzić nawet 800 zł

Na oficjalnej stronie producenta pojawiły się noworoczne zniżki na popularne modele smartfonów.

Spis treści

Źródło: PCWorld

Początek nowego roku to czas, w którym wiele marek oferuje atrakcyjne rabaty na swoje flagowe produkty. Do takich firm należy, między innymi, Xiaomi, które na swojej oficjalnej stronie zamieściło interesujące promocje na smartfony. Wśród przecenionych modeli znajdują się zarówno budżetowe propozycje, jak i flagowe urządzenia.

Xiaomi Redmi Note 11S 6/64 GB

Źródło: Xiaomi

Model Redmi Note 11S zachęca przede wszystkim aparatem głównym o rozdzielczości 108 Mpix. Co więcej, kamera wspierana jest przez trzy dodatkowe obiektywy, które pomogą nam zrobić świetne zdjęcia. Smartfon został także wyposażony w sporą baterię o pojemności 5000 mAh oraz 6.42-calowy ekran oferujący 90 Hz odświeżanie obrazu.

Zobacz również:

Cena: 1349 zł 1149 zł / Link

Xiaomi Redmi Note 10 Pro 6/128 GB

Źródło: Xiaomi

Urządzenie ma trzy istotne zalety: pierwszą z nich jest duży wyświetlacz o przekątnej 6.67-cala, drugą bateria o pojemności ponad 5000 mAh, a trzecią aparat, którego rozdzielczość to 108 Mpix. Warto zauważyć, że takie obiektywy to rzadkość w tej półce cenowej i jest to jedna z cech, które najmocniej wyróżniają model Note 10 Pro na tle większości konkurencji w tej cenie.

Cena: 1599 zł 1299 zł / Link

Xiaomi 12 9/256 GB

Źródło: Xiaomi

Jeden z najwyższych modeli wśród tegorocznych smartfonów Xiaomi. Flagowiec został oparty na - prawie najmocniejszym - procesorze marki Qualcomm, czyli Snapdragonie 8 Gen 1. Urządzenie obsługuje sieć 5G, posiada 8 GB pamięci RAM, a na jego pleckach znajdziemy zestaw trzech obiektywów. Dla wielu użytkowników zaletą będzie również ekran, który nie jest przesadnie duży, a jego przekątna to 6.28-cala.