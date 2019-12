Xiaomi - składany smartfon z wysuwanym aparatem

Składany smartfon od Xiaomi może przypominać Moto RAZR. Wśród nowości między innymi wysuwany aparat.

Xiaomi jest jednym z największych producentów smartfonów na świecie. Na początku 2019 roku Chińczycy zaprezentowali prototyp składanego smartfonu, ale od tego czasu słuch o tym urządzeniu zaginął. Oczywiście nie oznacza to, że Xiaomi zaprzestało rozwoju składanego urządzenia. W między czasie pojawił się między innymi model MI MIX Alpha, który posiada zagięty ekran pomimo wykorzystania klasyczne bryły. W rzeczywistości Xiaomi intensywnie pracuje nad kilkoma modelami składanych urządzeń, które posiadają konstrukcje podobną do Samsunga Galaxy Fold.

Źródło: nl.letsgodigital.org

Najnowsze informacje wskazują, że Xiaomi rozwija także składane urządzenie z klapką, którego sposób działania i funkcjonalność podobna będzie do Moto RAZR 2019.

Beijing Xiaomi Mobile Software złożyło patent na wzór przemysłowy w Chinach już w połowie 2018 roku. Został on zatwierdzony przez WIPO (World Intelectual Property Office) i umieszczony w bazie danych 6 grudnia 2019 roku.

Opis całego rozwiązania jest niezmiernie krótki i lakoniczny, ale dużo bardziej wartościowe są dołączone szkice patentowe, które pokazują, jak może wyglądać przyszłe składane urządzenie od Xiaomi.

Xiaomi opatentowało składany smartfon podobny do Motoroli RAZR 2019. Elementem charakterystycznym całej konstrukcji jest wysuwany aparat z podwójną kamerą. Co ciekawe w ruchomym module umieszczono również niewielki ekran, który wyświetlał będzie najważniejsze informacje. Na szkicach patentowych ekran pokazuje piktogramy.

Dzięki zastosowaniu wysuwanego modułu z dwoma kamerami i wyświetlaczem Xiaomi nie musi stosować kolejnej kamerki do selfie. To niezwykle ważne, ponieważ producenci nie opanowali jeszcze technologii budowy elastycznych wyświetlaczy na tyle, aby implementować w nich kamerki do selfie oraz czytniki linii papilarnych. Takie rozwiązania są obecnie zarezerwowane jedynie dla klasycznych smartfonów.

Najnowsze urządzenie Xiaomi składane jest w pionie. Przypominamy, że pierwsze smartfony z elastycznymi wyświetlaczami - Huawei Mate X oraz Samsung Galaxy Fold składane były w poziomie, a po rozłożeniu stawały się tabletem. Motorola RAZR oraz niezaprezentowany jeszcze telefon od Xioami są składane w pionie tak, jak stare telefony komórkowe z klapką. Oznacza to, że producenci mogą umieścić bardzo duży wyświetlacz o modnych teraz wydłużonych proporcjach, a po zamknięciu urządzenie nadal cechować się będzie bardzo kompaktowymi wymiarami.

Chińczycy do znanego od lat pomysłu dodają nie tylko nowe technologie, ale także wysuwany aparat. Kamera znajduje się w specjalnym module umieszczonym na pleckach. W razie potrzeby całość wysuwa się i obraca, a użytkownik może wtedy skorzystać z wysokiej jakości kamerki do selfie. Rozwiązanie to pozwala zaoszczędzić miejsce, a także pieniądze na implementacje kolejnego aparatu.

Szczególną cechą jest umieszczenie w module z aparatami małego wyświetlacza, który służył będzie jako ekran do wyświetlania powiadomień. Prawdopodobnie stanie się on diodą powiadomień nowej generacji. Nie wiemy jeszcze, czy wyświetlacz będzie dotykowy. Możliwe, że pozwoli on na interakcje z urządzeniem albo będzie jedynie wyświetlał najważniejsze informacje takie, jak nieodebrane połączenie. W przypadku telefonów typu clamshell to niezwykle ważna funkcja. Dzięki dodatkowemu ekranowi użytkownik nie musi co chwilę otwierać telefonu, aby sprawdzić nowe powiadomienia.

Zastosowanie przesuwanego modułu z aparatami ma jeszcze jedną zaletę. Dzięki temu rozwiązaniu front urządzenia po otworzeniu prawie w całości będzie ekranem. Producent musi zadbać jedynie o montaż głośnika do rozmów.

Również Samsung Galaxy Fold 2 z ekranem UTG może wyglądać bardzo podobnie do składanego smartfona Xiaomi oraz Moto RAZR.

Źródło: nl.letsgodigital.org