Xiaomi stworzyło słuchawki dla fanów Harry'ego Pottera!

Popularna marka wypuściła na rynek produkt, który może zainteresować wszystkich miłośników fantastycznego uniwersum.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy pisałem dla was już kilka publikacji na temat interesujących współprac między firmami technologicznymi a seriami z branży rozrywkowej. Najpierw OnePlus wypuścił limitowaną edycję modelu Ace Pro, który nawiązywał do gry Genshin Impact, następnie OPPO zaskoczyło kolaboracją z twórcami Rodu Smoka, a całości dopełnił ROG Phone od ASUA - wykonany w stylu nawiązującym do Batmana.

Wygląda na to, że Xiaomi również postanowiło wpisać się w ten trend, a specjalna wersja jednego z produktów marki może zaskarbić sobie serca fanów Harry'ego Pottera. Mowa o słuchawkach Redmi Buds 4, czyli bezprzewodowym sprzęcie audio, którego wersja Pro kosztuje w Polsce niecałe 400 zł. Na poniższym zdjęciu możecie zobaczyć wyjątkowy projekt urządzenia, nawiązujący do książkowego uniwersum.

Źródło: Xiaomi

Niestety nie mamy żadnych potwierdzeń, które sugerowałyby, że słuchawki trafią do globalnej sprzedaży. Na ten moment pojawią się one jedynie na swoim rodzimym, chińskim rynku i trudno przewidzieć, czy marka zdecyduje się rozszerzyć dostępność urządzenia. Limitowana edycja Redmi Budsów 4 kosztuje około 58 dolarów, co przekłada się na mniej więcej 249 zł.

Współpraca między Xiaomi a popularnym uniwersum jest zapewne częściowo spowodowana ogromnym sukcesem, jakim okazała się gra Hogwarts Legacy. Produkcja zadebiutowała na rynku 10 lutego i od tego czasu jest jednym z najchętniej kupowanych tytułów na wszystkich platformach gamingowych.