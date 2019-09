Xiaomi szykuje 4 smartfony z aparatami... 108 Mpix!

Jakiś czas temu apart 48 Mpix to było coś. Potem - i teraz - 64 Mpix. Xiaomi podbija stawkę - co powiecie na aparat 108 Mpix?

Można śmiało powiedzieć, że pomiędzy producentami smartfonów trwa "wojna megapikselowa". Kilku zapowiadało, że wypuści model z lepszym aparatem, niż 64 Mpix i jak się okazuje - Xiaomi pracuje nie nad jednym, ale czterema urządzeniami z aparatem 108 MP. Według przecieków, ich nazwy kodowe to "Tucana", "Draco", "Umi" oraz "Cmi". Jednym z tropów dla łowców nowości było umieszczenia w galerii aplikacji MIUI wsparcie dla przeglądania zdjęć 108 MP - jednak tylko dla modeli o wymienionych właśnie nazwach. Jednak niekonieczne mogą wyjść pod szyldem Xiaomi - niektóre mogą być przeznaczone dla marki Redmi. Pierwsze spekulacje mówią o zastosowaniu sensora Samsung ISOCELL Bright HMX, ponieważ obecnie jako jedyny na rynku może umożliwić osiągnięcie tak wysokich rozdzielczości. Mi Mix 3 Z drugiej jednak strony... możliwość przeglądania zdjęć 108 Mpix nie jest równoznaczna z wyposażeniem urządzeń w aparaty mogące wykonywać takie zdjęcia. Jednak galeria aplikacji MIUI zawsze była przygotowana na nowe rozdzielczości przed premierami obsługujących je smartfonów - tak było w przypadku 48 Mpix. Możemy zatem przyjąć, że możliwość przeglądania zdjęć 108 MP poprzedza pojawienie się takich urządzeń. Oczywiście jak na razie nie ma żadnego oficjalnego komunikatu ze strony Xiaomi, a ponieważ firma skupia się na dopracowaniu Mi Mix 4, być może to właśnie będzie pierwszy telefon 108 MP?