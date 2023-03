Xiaomi szykuje bombę! Jedyny problem zegarków firmy zostanie idealnie rozwiązany

Smartwatche Xiaomi mają w sobie świetne podzespoły i niesamowity design, jednak ich pęd zwalnia średni system operacyjny. Jednak już niedługo to ostatnie może się mocno zmienić dzięki Google.

Xiaomi ostatnio rozszerzyło swoją ofertę zegarków inteligentnych. Po Mi Watchu i Xiaomi Watchu S1 (Active), na rynek wyszedł także Xiaomi Watch S1 Pro. Wszystkie te zegarki łączy wiele dobrego - świetny design, bardzo dobre wykonanie, ale też mocne procesory warte urządzeń często nawet o półkę wyżej. Od początku jednak łączył je też jeden problem.

Chodzi o oczywiście o oprogramowanie smartwatchy, z których korzysta Xiaomi. Tak jak pisaliśmy w recenzji Xiaomi Watch S1, nie przystaje ono jakością do całej reszty zegarka i sprawia, że korzystanie z niego na co dzień jest bardziej podobne raczej do bardziej budżetowej konstrukcji niż do pełnoprawnego smartwatcha pokroju Galaxy Watcha czy Apple Watcha.

Wykorzystywany przez Xiaomi system operacyjny był bardzo ubogi w aplikacje i niestety nie posiadał dostępu do Google Play Store, przez co rozbudowanie go o dodatkowe funkcjonalności było bardzo trudne. Wszystko to przez wykorzystanie MIUI for Watch - autorskiej nakładki na system, którą opracowało Xiaomi.

Według nowego raportu zaprezentowanego przez 9to5Google, Xiaomi rozpoznało to duże niedociągnięcie w swojej platformie smartwatchowej i pracuje nad nowym urządzeniem, które będzie już wyposażone w jeden z najbardziej lubianych systemów operacyjnych dla inteligentnych zegarków - WearOS 3. Jest to ten sam system, który odpowiada za działanie Galaxy Watcha 5 czy też Pixel Watcha i umożliwia im wszystkie zaawansowane funkcjonalności, jak komunikacja z innymi urządzeniami smart, ściąganie tysięcy aplikacji, czy też rozbudowywanie swojej przydatności o kolejne funkcje pobrane ze sklepu.

Wygląda więc na to, że Xiaomi postara się przypuścić szturm na kolejny fragment rynku. Trzeba przyznać, że poziom wykonania i designu poprzednich zegarków był na najwyższym poziomie, więc jeśli się on utrzyma wraz z nowym, świetnym i użytkowym systemem, może to być nie lada hit.