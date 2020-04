Xiaomi szykuje konkurenta dla Moto Razr - nowy składany smartfon w drodze

Xiaomi przygotowuje się do premiery składanego urządzenia z elastycznym ekranem. Smartfon konkurować będzie z Motorolą Razr.

Xiaomi jest jedną z wielu firm, które pracują nad smartfonem z elastycznym ekranem, ale Chińczycy nie zaprezentowali jeszcze finalnego urządzenia. Samsung, Huawei oraz Motorola, a także mniej znane firmy, jak TCL mają w swoim portfolio co najmniej jedno urządzenie z elastycznym ekranem.

Wszystko wskazuje na to, że Xiaomi, które w chwili obecnej skupia się na produkcji jak najtańszych smartfonów z wbudowanym modemem sieci 5G, również chce zaistnieć na ekskluzywnym rynku składanych smartfonów. Najnowsze wieści z Chin donoszą, że firma pracuje nad smartfonem z klapką wyposażonym w elastyczny ekran.

Zgodnie z najnowszym raportem ZDNet Korea, w którym redaktorzy powołują się na branżę komponentów elektronicznych, Xiaomi pracuje nad składanym smartfonem, który konkurować będzie z Motorolą Razr oraz Samsungiem Galaxy Z Flip. Firma złożyła już specjalny wniosek patentowy na nadchodzące urządzenie. Dowiadujemy się z niego kilku szczegółów dotyczących składanego smartfona od Xiaomi.

Raport wskazuje, ze Xiaomi sięgnie po elastyczny wyświetlacz OLED produkcji Samsunga. Możliwe, że będzie to ten sam panel, który wykorzystywany jest w Galaxy Z Flip. Oznaczałoby to, że Xiaomi również zaoferuje elastyczny ekran pokryty szkłem UTG. ZDNet informuje że Xiaomi nie planuje wykorzystania paneli od BOE i CSOT, ponieważ są one gorszej jakości w porównaniu do produktu Samsung Display.

Produkcja pierwszego składanego smartfona od Xiaomi ma rozpocząć się w drugiej połowie 2020 roku. W chwili obecnej nie znamy jeszcze dokładnej specyfikacji technicznej smartfona. Prawdopodobnie Chińczycy wykorzystają układ Qualcomm Snapdragon 865 lub Snapdragon 865+. Smartfon z pewnością pracował będzie pod kontrolą systemu operacyjnego Android w wersji 10 lub 11 z nakładką MIUI 12.

Xiaomi raczej nie zdecyduje się na implementacje czytnika linii papilarnych w elastycznym wyświetlaczu. Klasyczny moduł zostanie umieszczony na jednej z krawędzi smartfona.

Źródło: 91mobile.com